خيول ياس تخوض تحدي «بري ثاقف» في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جولة جديدة في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما تنافس غداً الخميس، في مضمار ضاحية داكس الفرنسي، وهو الحدث الذي يتألف من سباقين للخيول الناشئة، بعمر ثلاث سنوات «أمهار ومهرات».

ويمثل خيول ياس كل من «بلسم» و«أصالة» في سباق «بري ثاقف» لمسافة 2100 متر، بمشاركة 14 مهرة بعمر ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 20 ألف يورو، برعاية إسطبلات الوثبة.

وتتصدر المهرة «بلسم»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، الترشيحات، حيث حلت ابنة «مهاب» الرابعة في سباق بريزدنت ييفيس بلانتان لمسافة 2100 متر بمضمار تولوز.

وهناك رفيقة إسطبلها المهرة «أصالة»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، ولم تشارك ابنة «مهاب» في السباقات من قبل.

وخصص شوط «بري دجورمان» للمهرات والخيول الذكور بعمر 3 سنوات فقط لمسافة 2100 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 14 خيلاً تسعى لتأكيد جدارتها في هذا السباق الذي يقام بالمضمار العشبي.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل في السباق المهر «خطاب»، بإشراف دي موريسون، وقيادة فالنتين سجوي، وحل ابن «أريم» في المركز الثاني في سباق بري بارون جاسكويت لمسافة 1525 بمتراً بمضمار مونتبان.

ويمثل ياس أيضاً «عساف» ابن «منجر»، وهو بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«يافي» ابن «أي جي ثرب»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، ولم تشارك هذه الخيول الناشئة من قبل في السباقات.

يذكر أن جميع خيول ياس المشاركة في السباقين، هي من إنتاج «ياس لإدارة سباقات الخيل».