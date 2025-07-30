ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول لمنتخب ألمانيا

لايبزج (د ب أ)

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مارك أندريه تير شتيجن، سيظل الحارس الأساسي للمنتخب مع اقتراب منافسات كأس العالم، العام المقبل، طالما أنه سيصبح الحارس الأساسي لفريقه مرة أخرى بعد أن أجرى جراحة في الظهر.

وقال ناجلمسان، اليوم، في مؤتمر دولي للمدربين: «في النهاية هو الحارس الأساسي لمنتخبنا، إذا كان بصحة جيدة وكان الحارس الأساسي بفريقه».

وأعلن ناجلسمان أيضاً أن القائد جوشوا كيميتش سيعود للعب بمنتصف الملعب، حيث يلعب في بايرن ميونيخ، بعدما تم إشراكه في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب الألماني.

وقال ناجلسمان: «كما هو الوضع الآن، سيعود للعب في وسط الملعب، لأنه ببساطة يعد من بين اثنين أو ثلاثة لاعبين يشاركون دائماً في هذا المركز مع ناديه».

وقرر ناجلسمان أن يكون تير شتيجن هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي العام الماضي.

وقال ناجلسمان: «كما هو الوضع لا يوجد خطط لمطالبة نوير بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي. وخضع تير شتيجن لجراحة في الظهر هذا الأسبوع ويتوقع أن يغيب لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، أصبح الحارس الثالث في ناديه برشلونة، حيث يسبقه في ترتيب الحراس خوان جارسيا، المنضم حديثاً لصفوف الفريق الإسباني، وفويتشيك تشيزني».

وذكرت تقارير أن برشلونة يريد بيع تير شتيجن، ولكن انتقاله في الصيف ربما يكون أمراً صعباً، نظراً للجراحة التي أجراها.

وقال ناجلسمان, إنه كان في تواصل مستمر مع تير شتيجن وأنه يتوقع أن يعود لكامل جاهزيته وأن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، ولكنه أشار إلى أن هناك العديد من الأفكار الجيدة، والكثير من الحلول الجيدة إذا لم يكن الأمر كذلك.

ولم يتطرق ناجلسمان إلى التفاصيل، ولكن أوليفر باومان وألكسندر نوبل كانا يحرسان عرين المنتخب الألماني عندما كان تير شتيجن غائباً بسبب إصابة خطيرة في الركبة لعدة أشهر في الموسم الماضي.

ويستهل المنتخب الألماني مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر أمام سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، والتي ستشهد أيضاً أول مباراة لكيميتش في وسط الملعب.

وقال ناجلسمان إنه لن يغامر بسبب ضيق الوقت حتى موعد بطولة كأس العالم التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك.