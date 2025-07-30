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الرياضة

قرعة «أبطال الخليج» 11 أغسطس

قرعة «أبطال الخليج» 11 أغسطس
30 يوليو 2025 18:52

 
الدوحة (وام)


أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إجراء مراسم قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية 11 أغسطس المقبل.
ووجه الاتحاد دعوة رسمية لممثلي الأندية المشاركة، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع التمهيدي الذي يسبق مراسم القرعة، لاستعراض تفاصيل البطولة والتنسيق حول الترتيبات التنظيمية.
ويتنافس في النسخة الثانية، أندية العين الإماراتي، وسترة البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي والنهضة العُماني، والريان القطري وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي. 

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وتجرى القرعة الساعة 12 ظهراً، بتوقيت الدوحة، عبر تقنية الاتصال المرئي«زووم»، حسب نص المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للبطولة، بتحديد نظام المسابقة، وآلية سحب القرعة.

الإمارات
دوري أبطال الخليج للأندية
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