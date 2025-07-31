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الرياضة

شيلتون يوقف هيمنة مانارينو في «المواجهات المباشرة»

شيلتون يوقف هيمنة مانارينو في «المواجهات المباشرة»
31 يوليو 2025 08:44

 
تورونتو (أ ف ب)

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بلغ الأميركي بن شيلتون المصنف سابعاً عالمياً الدور الثالث من دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و6-3 ضمن منافسات الدور الثاني.
وقدم شيلتون أداءً كبيراً وتمكن مرتين من تلافي نقطة خسارة إرساله، قبل أن يتمكن من حصد فوزه الأول في ثلاث مواجهات مباشرة جمعتهما في دورات المحترفين.
وقال شيلتون الذي سبق أن خسر أمام مانارينو في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2024، وفي ميامي (2023): «لعبت مباريات جيدة ضده، لكنني لم أتمكن من الفوز».
وأضاف: «إنه يجعل الأمور صعبة، ويُعيد الكرة بشكل رائع، لذا، في الطريقة التي أرسلت بها، وليتسنى لي إرباكه، كنت أعرف أنه يتعين علي أن أكون دقيقاً».
ويلتقي شيلتون في الدور المقبل الفائز بين مواطنيه براندون ناكاشيما وإيثان كوين.
وتغلب الروسي أندري روبليف الحادي عشر على الفرنسي أوجو غاستون 6-2 و6-3 محققاً فوزه الـ250 على الملاعب الصلبة.
وأنهى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي حقق أول فوز له على الملاعب الصلبة في ديلراي بيتش عام 2015، المباراة بـ 19 كرة رابحة مقابل 17 خطأ مباشراً، في طريقه للعبور إلى الدور الثالث، وخسر روبليف نهائي الدورة الكندية العام الماضي على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين.
ويسعى اللاعب الروسي، المُتوج سابقاً بدورة الدوحة، إلى لقبه الثاني هذا الموسم، وسيواجه في الدور المقبل الإيطالي لورنتسو سونيجو أو الصيني بو يونشاوكيتي.

 

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