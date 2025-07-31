مانشستر يونايتد يستعرض بـ«رباعية»



لندن (د ب أ)



فاز مانشستر يونايتد على بورنموث 4-1 في المباراة الودية ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما راسموس هويلوند في الدقيقة الثامنة وباتريك دورجو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر يونايتد هدفين عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 53 وإيثان وليامز في الدقيقة 72، في المقابل، جاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق ماتيس دي ليخت، لاعب مانشستر يونايتد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88.

وفي مباراة ودية أخرى، فاز وستهام على إيفرتون 2 -1، وتقدم إيفرتون بهدف سجله إيدريسا جي في الدقيقة 17، وتعادل وستهام بهدف سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 42، قبل أن يسجل نيكلاس فولكروج هدف الفوز في الدقيقة 64.

كما فاز أستون فيلا على سانت لويس سيتي 2-1 وسجل هدفي أستون فيلا مورجان روجرز وأولي واتكينز في الدقيقتين العاشرة و56، فيما سجل هدف سانت لويس سيتي سيدريك تيوشيرت في الدقيقة 59.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 15 أغسطس المقبل، ويستهل مانشستر يونايتد حملته في الموسم الجديد بمواجهة أرسنال يوم 17 أغسطس، فيما يلتقي بورنموث مع مضيفه ليفربول 15 من ذات الشهر، ويلعب وستهام مع سندرلاند يوم 16 أغسطس، فيما يلتقي إيفرتون مع ليدز 18 من ذات الشهر، ويواجه فريق أستون فيلا ضيفه نيوكاسل 17 أغسطس.