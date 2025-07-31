أموريم يتغزل في ثنائي مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



أثنى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل خاص على أداء باتريك دورجو، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب الدنماركي ضد بورنموث في شيكاغو.

وصنع اللاعب صاحب القميص رقم 13 الهدف الأول الذي سجله راسموس قبل أن يسجل بنفسه، ليسهم في فوز مانشستر 4-1 في المباراة الودية أمام بورنموث.

وبعد ستة أشهر من انتقاله إلى أولد ترافورد، يواصل دورجو، الذي لا يزال في العشرين من عمره تألقه مع مانشستر يونايتد.

وأشاد أموريم أيضاً بأداء راسموس هويلاند، والمساهمة الحاسمة التي قدمها البديل إيثان ويليامز.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن أموريم قوله: «أنا سعيد حقاً، أعتقد أن مستوى الفريق كان جيداً، اللاعبون يركزون بشدة في المباريات والتدريبات، وهناك ترابط قوي بينهم، لذا كان اختباراً جيداً».

وأضاف: «أوقفنا خطورة إيفانيلسون، وأنطوان سيمينيو، وهذا مهم جداً، وضغطنا بقوة، أعتقد أننا تحسنّا في طريقة استحواذنا على الكرة، لذا فإن اللاعبين يستمعون لكل شيء، ويحاولون تحسين مستواهم».

وأشار: «أعتقد أن مستوى اللياقة البدنية للاعبين أصبح أفضل الآن، وأصبحنا أكثر تنافسية، هذا مهم حقاً، لأننا عانينا كثيراً الموسم الماضي، واجهنا بعض المشاكل في الدفاع في الركلات الركنية، لكننا هاجمنا بشكل جيد للغاية، لذلك لدينا الكثير لنفعله، ولكن من الجيد رؤية الفريق يلعب بهذه الطريقة».

وعن أداء هويلاند، قال أموريم: «بالنسبة لي، الأمر أكثر من مجرد هدف، طريقته في الربط بين الوسط والهجوم وطريقة قتاله على الكرات تجعلنا أحياناً نتعرض للضغط، ونشتت الكرة، ولكنه يكون في المكان المناسب ويساعد في بناء الهجمات، هذا مهم جداً لنا لنلعب بشكل أفضل، لذا فهو يؤدي عملاً رائعاً».

كما أشاد أموريم بدورجو قائلاً: «إنه أمر مثير للإعجاب، عمره 20 عاماً، يبدو أكثر فأكثر أنه ينتمي إلى مانشستر يونايتد، وهذا أمر صعب في سن العشرين، لكنه قوي جداً، ويوظف مهاراته في اللعب، ويدافع بشكل جيد، ويضغط بشكل جيد، لذا أنا معجب جداً بباتريك».

كما أثنى المدرب البرتغالي على بريان مبيومو، قائلاً: «كان رائعاً في التواصل مع أماد، والتحكم بالكرة في وسط الملعب، وهذا أمر مهم جداً، برونو لاعب ذكي للغاية وقادر على التحكم في إيقاع المباراة، لذا أنا سعيد جداً به».