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الرياضة

تخريج 212 فارساً وفارسة في «أكاديمية بوذيب»

تخريج 212 فارساً وفارسة في «أكاديمية بوذيب»
31 يوليو 2025 14:00

أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية بوذيب للفروسية تخريج 212 فارساً وفارسة، بعد إكمال جميع البرامج الخاصة بالتدريب، والتأهيل في الدورة التأسيسية الأولى على مدار 30 يوماً.
وذكرت القرية في تقرير، أن المشاركين خضعوا لتدريبات متقدمة في رياضة الفروسية، وتعلم مهارات ركوب الخيل، وتمكين القدرات، بإشراف كوادر فنية متخصصة، لافتة إلى أن الدورة الثانية ستنطلق 4 أغسطس الجاري، ضمن الخطط والبرامج التي يتبناها مجلس إدارة الأكاديمية.
وأكد محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في قرية بوذيب العالمية للقدرة وأكاديمية بوذيب للفروسية، تنفيذ ترتيبات كبيرة استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026، وتجهيز الإسطبلات، والعيادات البيطرية، وميادين السباقات، والاستراحات والمجالس، استعداداً لاستضافة فعاليات سباقات القدرة والتحمل، وقفز الحواجز، والتقاط الأوتاد، وبطولات الترويض.
من جهته أشار أحمد الجنيبي، رئيس قسم التدريب والتطوير في الأكاديمية، إلى أن برامج التدريب في الأكاديمية المقامة حالياً مستمرة خلال فترة الصيف لمدة شهرين، للأعمار من 10 سنوات إلى 17 سنة، لافتاً إلى توفير أفضل المدربين في الأكاديمية، وتقديم برامج متطورة، ومواكبة للطفرة العالمية.

 

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