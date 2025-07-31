«التربية والتعليم» تنظم معسكرات الجوجيتسو في روسيا والبرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم معسكرات الجوجيتسو الدولية للطلبة الإماراتيين لعام 2025، خلال الفترة من 2 إلى 22 أغسطس، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية مهارات الطلبة في الجوانب الرياضية، وتعزيز قدراتهم البدنية من خلال إشراكهم في برامج تدريبية متخصّصة داخل وخارج الدولة.

ويشارك في المعسكرين في روسيا والبرتغال، 40 طالباً من الحلقة الثانية في المدارس الحكومية، تم اختيارهم من بين الطلبة المتميزين في رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة، ويشمل البرنامج على تدريب رياضي مكثّف وورش متنوعة إلى جانب أنشطة أكاديمية وثقافية متنوعة.

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال المعسكرات التي تنظمها إلى بناء قدرات الطلبة في مختلف المجالات الرياضية وتعزيزها كأسلوب حياة لديهم، حيث تعمل الوزارة على إطلاق مختلف المبادرات المتخصّصة لصقل مهارات الطلبة وتطويرها وذلك ضمن رؤية تربوية متكاملة تدعم جودة حياة الطلبة، وتفتح أمامهم آفاق التميز والتطور والمنافسة على المستوى العالمي.

ويهدف المعسكر الثالث الذي تنظمه الوزارة في رياضة الجوجيتسو إلى تطوير مجموعة من المهارات المتكاملة لدى المشاركين، أبرزها تنمية اللياقة البدنية والحركية، والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي والتحلي بروح الفريق، إلى جانب تزويد الطلبة بمهارات متنوعة ومتخصّصة في رياضة الجوجيتسو، فضلاً عن الاحتكاك بأصحاب الخبرة في هذا المجال، بما يسهم في إكسابهم مهارات متقدمة تمكنهم من أن يواصلوا مسيرتهم الرياضية كأبطال في المستقبل.