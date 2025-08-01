100 يوم على الانطلاقة.. بدء العد التنازلي لاستضافة ختام دي بي ورلد للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، عن إطلاق العد التنازلي الرسمي مع تبقي 100 يوم على استضافة الدولة، لنهائيات التصفيات الختامية للجولة، حيث تتواصل الاستعدادات المكثّفة لإقامة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة جولة دي بي ورلد في دبي، وهي اثنتان من كبرى البطولات المرموقة على روزنامة الجولف العالمية. وستعود بطولة أبوظبي إتش إس بي سي إلى ياس لينكس في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، حيث ستحتفل بالذكرى العشرين على انطلاقتها، وهي البطولة التي رسخت مكانتها كحدث عالمي رائد في المنطقة. وتشكل هذه البطولة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، المحطة الأولى من التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، ويتنافس فيها 70 من أفضل اللاعبين ضمن تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم. وفي الأسبوع التالي، في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025 سيستضيف ملعب «ذ إيرث» في عقارات جميرا للجولف مرة أخرى، بطولة جولة دي بي ورلد - الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، حيث يتنافس أفضل 50 لاعباً ضمن تصنيف الجولة على المجد واللقب المرموق لبطل الموسم في «السباق إلى دبي»، والذي فاز به روري ماكلروي للمرة السادسة في 2024. وتمثل استضافة الدولة، التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، تأكيداً على مكانتها في الرياضة العالمية وتحديداً رياضة الجولف، حيث سيكون كلا الحدثان تتويجاً لموسم من المنافسة العالمية، ويعدان بأجواء لا تُنسى تجمع بين نخبة الرياضيين المحترفين، والترفيه، والمتعة العائلية، والضيافة. وأكد روري ماكلروي، الفائز بجميع الألقاب الكبرى الأربعة «الجراند سلام» في رياضة الجولف، بأنه سيشارك في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، البطولة الأولى في التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، كما أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة بطولة أبوظبي اتش إس بي سي للعام العشرين على التوالي، تمثل محطة مهمة في مسيرة النجاحات الرياضية التي تشهدها العاصمة، مشيراً إلى أن البطولة باتت اليوم تشكّل جزءاً أساسياً من التصفيات الختامية لجولة «دي بي ورلد»، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة العالميين. وقال العواني: «إن استضافة البطولة في جزيرة ياس، لا يُعزز مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي فقط، وإنما يدعم أيضاً رؤيتنا في تقديم تجارب رياضية لا تُنسى للمقيمين والزوار الدوليين على حد سواء». وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بطولة جولة دي بي ورلد أكثر من مجرد بطولة جولف، وهي واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية السنوية التي يتم تنظيمها في دبي.. ومع تبقى 100 يوماً على الحدث، يتزايد الترقب من أجل أسبوع حافل بالمنافسات العالمية في عقارات جميرا للجولف تجمع أفضل 50 لاعباً عالمياً في تصنيف الجولة، وتفخر دبي باستضافة نهائي الموسم مرة أخرى، عندما يصل (السباق إلى دبي) إلى لحظة الختام المثيرة».