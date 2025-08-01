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الرياضة

جوف تتقدم وميدفيديف يودّع كندا للتنس

جوف تتقدم وميدفيديف يودّع كندا للتنس
1 أغسطس 2025 12:09

لندن (رويترز)

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انتفضت كوكو جوف المصنّفة الأولى في بطولة كندا المفتوحة للتنس، لتبلغ دور الستة عشر، بينما ودّع دانييل ميدفيديف بطل أميركا المفتوحة السابق، منافسات الرجال على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين.وعدّلت جوف المصنّفة الثانية عالمياً تأخرها بمجموعة لتهزم الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 4-6 و7-5 و6-2، في مباراة استغرقت ساعتين ونصف الساعة. وقالت بطلة فرنسا المفتوحة «كانت مباراة صعبة». وأضافت: «أبليت بلاءً حسناً من الناحية الذهنية، خاصة في الإرسال. كنت ألعب ضد منافسة ترسل بشكل جيد للغاية. السعادة لا تسعني بهذا التأهل». وصعقت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا منافستها الأميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة بالفوز عليها 7-5 و6-4، بينما خرجت الروسية ميرا أندريفا المصنّفة الرابعة من البطولة بخسارتها 7-6 و6-4 أمام الأميركية مكارتني كيسلر. وتغلبت المصنّفة التاسعة إيلينا ريباكينا من كازاخستان على الرومانية جاكلين كريستيان 6-صفر و7-6. وفي منافسات الرجال، أطاح أليكس ميكلسن بالمصنّف الثالث لورنسو موسيتي 3-6 و7-6 و6-4 في مباراة مثيرة بالدور الثالث. وتعافى اللاعب الأميركي المصنّف 26 من بداية بطيئة، ليطلق وابلاً من الضربات القوية ويضغط على منافسه الإيطالي. وتوالت المفاجآت، إذ خرج ميدفيديف المصنّف العاشر من البطولة على يد بوبيرين المصنّف 18، بعد الخسارة 5-7 و6-4 و6-4، بينما اضطر الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف الأول في البطولة للعودة من تأخره بمجموعة، ليهزم الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-7 و6-3 و6-2 ويحقق فوزه 500 في بطولات المحترفين. وتغلب النرويجي كاسبر رود المصنّف الثامن على البرتغالي نونو بورجيس 7-5 و6-4، بينما تخطى هولجر رونه المصنّف الخامس عقبة ألكسندر مولر بالفوز عليه 6-2 و6-4، وفاز فرانسيسكو سيروندولو على مواطنه الأرجنتيني توماس إتشيفيري 6-3 و6-4.

كوكو جوف
ميدفيديف
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