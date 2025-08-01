زفيريف يبصم على الفوز الـ500 في تورونتو

تورونتو(أ ف ب)

فاز الألماني ألكسندر زفيريف بمباراته الـ500 في دورات المحترفين في كرة المضرب، لكن بصعوبة كبيرة على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-7 (5-7)، 6-3 و6-2 في الدور الثالث من دورة تورونتو الكندية لماسترز الألف نقطة، فيما ودع الإيطالي لورنتوس موزيتي المصنف ثالثا.وبات زفيريف (28 عاماً) خامس لاعب نشط راهناً في دورات المحترفين يصل إلى هذا الرقم المميز، علماً أنه خسر 212 مباراة حتى الآن. قال زفيريف، بطل 24 دورة للمحترفين "ليس بمقدور الكثير من اللاعبين تحقيق هذا الإنجاز". تابع مازحاً "لكني أريد 500 فوز آخر، ربما أكثر من ذلك. تريد دوماً تحقيق المزيد من الانتصارات". وكسر المصنف ثالثاً عالمياً وأول في الدورة إرسال خصمه مرتين في المجموعة الثالثة الحاسمة، ليبلغ الدور الرابع من الدورة الإعدادية لبطولة الولايات المتحدة الكبرى على ملاعب فلاشينج ميدوز. وهذا الفوز الثاني توالياً لزفيريف على أرنالدي، بعد تفوقه عليه هذا العام في أكابولكو. وبعد إخفاقه في حسم مجموعة أولى امتدت 82 دقيقة، قال زفيريف إن لعبه تحسّن مع مرور الوقت أمام أرنالدي الذي بلغ نصف نهائي الدورة في 2024. أضاف زفيريف الذي يلاقي في الدور المقبل الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الفائز على مواطنه توماس إيتشيفيري 6-3، 6-4، "بدأت باللعب أفضل من الخط الخلفي ووجدت إيقاعي قليلاً. شعرت بالانزعاج في الضربات الخلفية (باك هاند) لكني كنت مرتاحاً وسعيداً بمستواي".