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الرياضة

دوجلاس تتألق بـ «أسرع زمن» في «مونديال السباحة»

دوجلاس تتألق بـ «أسرع زمن» في «مونديال السباحة»
1 أغسطس 2025 17:27

 
سنغافورة (أ ف ب)

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أضافت الأميركية كايت دوجلاس لقب سباق 200 متر صدراً في بطولة العالم للسباحة إلى ذهبيتها في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما سجلت في سنغافورة ثاني أسرع زمن على الإطلاق، وقدره 2:18:50 دقيقة.
وبدا التأثر واضحاً على البطلة الأولمبية بعد السباق الذي أنهته بفارق أقل من ثانية عن الرقم القياسي العالمي المسجل منذ 2023 باسم الروسية إفجينيا تشيكونوفا وقدره 2:17.55 دقيقة.
وشاءت الصدف أن تتفوق ابنة الـ23 عاماً في سباق الجمعة على تشيكونوفا بالذات (2:19:96 دقيقة)، فيما جاءت الجنوب أفريقية كايلين كوربيت ثالثة (2:23.52 دقيقة).
ورفعت دوجلاس رصيدها إلى ثلاث ميداليات في سنغافورة، بعدما نالت أيضاً فضية كل من سباقي 100 متر صدراً، والتتابع 4 في 100 متر حرة، وإلى خمس ذهبيات في بطولات العالم و17 من الألوان الثلاثة، إضافة إلى ذهبية كل من هذا السباق والتتابع 4 في 100 متر متنوعة في أولمبياد باريس، حيث فازت أيضاً بفضيتين إلى جانب برونزية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.

أميركا
السباحة
كأس العالم للسباحة
سنغافورة
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