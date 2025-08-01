دوجلاس تتألق بـ «أسرع زمن» في «مونديال السباحة»



سنغافورة (أ ف ب)



أضافت الأميركية كايت دوجلاس لقب سباق 200 متر صدراً في بطولة العالم للسباحة إلى ذهبيتها في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما سجلت في سنغافورة ثاني أسرع زمن على الإطلاق، وقدره 2:18:50 دقيقة.

وبدا التأثر واضحاً على البطلة الأولمبية بعد السباق الذي أنهته بفارق أقل من ثانية عن الرقم القياسي العالمي المسجل منذ 2023 باسم الروسية إفجينيا تشيكونوفا وقدره 2:17.55 دقيقة.

وشاءت الصدف أن تتفوق ابنة الـ23 عاماً في سباق الجمعة على تشيكونوفا بالذات (2:19:96 دقيقة)، فيما جاءت الجنوب أفريقية كايلين كوربيت ثالثة (2:23.52 دقيقة).

ورفعت دوجلاس رصيدها إلى ثلاث ميداليات في سنغافورة، بعدما نالت أيضاً فضية كل من سباقي 100 متر صدراً، والتتابع 4 في 100 متر حرة، وإلى خمس ذهبيات في بطولات العالم و17 من الألوان الثلاثة، إضافة إلى ذهبية كل من هذا السباق والتتابع 4 في 100 متر متنوعة في أولمبياد باريس، حيث فازت أيضاً بفضيتين إلى جانب برونزية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.