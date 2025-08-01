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الرياضة

ديوكوفيتش «شريك» في لومان!

ديوكوفيتش «شريك» في لومان!
1 أغسطس 2025 22:01

 
باريس (رويترز)

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أعلن نادي لومان الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، أن نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش أصبح مالكاً شريكاً له، إلى جانب السائقين السابقين لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، وهما فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.
وتتولى المجموعة البرازيلية أوتفيلد، وهي تحالف دولي شارك في تأسيسه بيدرو أوليفيرا، قيادة هذا الاستثمار، وتضم جورجيوس فرانجوليس، الرئيس التنفيذي لعلامة الأغذية الصحية العالمية أوك بيري.
وقال النادي في بيان: «ديوكوفيتش هو اللاعب الأكثر نجاحاً في التاريخ، والذي ستجلب قوته الذهنية، ونهجه الفريد قيمة مضافة كبيرة، وماسا (الذي شارك في 15 موسماً في الفورمولا-1) وماجنوسن (10 مواسم)، سيساعدان في بناء الجسر بين كرة القدم ورياضة السيارات، وهي قوة مميزة لعلامة لومان التجارية».
ويبدأ فريق لومان مشواره في دوري الدرجة الثانية 9 أغسطس الجاري خارج أرضه أمام فريق جانجون. 

 

فرنسا
الدوري الفرنسي
نوفاك ديوكوفيتش
التنس
الفورمولا-1
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