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الرياضة

ذهبية 800 متر بمونديال السباحة.. ليديكي وماكنتوش في صراع الهيمنة والبقاء

ذهبية 800 متر بمونديال السباحة.. ليديكي وماكنتوش في صراع الهيمنة والبقاء
2 أغسطس 2025 11:27

سنغافورة (أب)

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ستكون المواجهة على الأرجح بين السباحة الأميركية كاتي ليديكي والكندية سمر ماكنتوش في نهائي سباق 800 حرة سيدات، أبرز مواجهات اليوم السبت في بطولة العالم للسباحة المقامة بسنغافورة. ويعد هذا السباق واحداً من بين ستة سباقات نهائية تقام اليوم، ولكنه يطغى على كافة السباقات الأخرى في اليوم السابع من البطولة، التي تختتم منافساتها غداً الأحد. وتحمل ليديكي الزمن القياسي العالمي البالغ 8 دقائق و12. 04 ثانية، والذي حققته مطلع هذا العام. وهيمنت السباحة الأميركية البالغة من العمر 28 عاماً على سباق 800 متر لعقد من الزمن، وفازت بالفعل بذهبية 1500 متر في سنغافورة. كما أن لديها فضية سباق 400 متر. وفازت ليديكي بتسع ميداليات ذهبية أولمبية - وهي أكثر سيدة تفوز بميداليات في التاريخ، وكانت أول ذهبية حصدتها في أولمبياد لندن 2012 في سباق 800 متر. وتبلغ ماكنتوش 18 عاماً، وفازت بالفعل بثلاث ميداليات ذهبية في سنغافورة، كما سبحت في وقت سابق من هذا العام بفارق ثانية واحدة فقط عن توقيت ليديكي. وإذا كان هناك من يستطيع إزاحة ليديكي عن عرشها، فهي ماكنتوش. وستكون هذه هي الميدالية الذهبية الرابعة لماكنتوش، حيث تهدف للفوز بخمس ميداليات ذهبية في بطولة العالم، وهو إنجاز حققه فقط السباح الأميركي الأسطوري مايكل فيليبس. وتقام السباقات الخمسة النهائية الأخرى وهي سباق 50 متر فراشة سيدات، و50 متراً حرة للرجال، و200 متر ظهر للسيدات، و100 متر فراشة للرجال، و4x100 تتابع حر مختلط. وفاز كل من الأميركيين والأستراليين بخمس ميداليات ذهبية خلال ستة أيام من المنافسات. ويتصدر الأميركيون جدول الميداليات الإجمالي بـ 20 ميدالية، رغم أن أداءهم كان باهتاً وتراجع، بعد أن أصيب جزء كبير من الفريق بحالة «التهاب معدة وأمعاء حاد» خلال معسكر التدريب في تايلاند.

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