«أكاديمية أدما» تتصدر «الهواة والناشئين» في «أبوظبي العالمية للجرابلينج»



منطقة العين (الاتحاد)



واصلت بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، في مركز أدنيك العين، وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق، ومشاركة واسعة من فئتي الهواة والناشئين، حيث تنافس اللاعبون على بساط البطولة في نزالات قوية أبرزت مستويات فنية عالية وروحاً رياضية متميزة.

وتأتي البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وحضر منافسات اليوم الثاني وشارك في تتويج الفائزين، سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية؛ والدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة، والتي تم تخصيصها لفئتي الناشئين والهواة، عن تصدر أكاديمية أدما الإماراتية الترتيب، تلتها أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية في «الوصافة»، ثم أكاديمية سامات رمزانوف الكازاخستانية في المركز الثالث.

وتتواصل يوم الأحد منافسات البطولة في يومها الختامي، والذي يشهد إقامة التصفيات النهائية لفئة المحترفين، وتتويج الفائزين بالميداليات والنقاط التصنيفية والجوائز النقدية.

وقال طارق البحري: «سعداء للغاية بالإقبال الكبير الذي شهدناه من اللاعبين والجماهير على حد سواء، ولمسنا شغفاً حقيقياً بالرياضة من مختلف الأعمار والمستويات، وهو ما يعكس نجاح البطولة في ترسيخ مكانتها على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، ونؤمن بأن الاستثمار في الفئات الناشئة هو استثمار في مستقبل الجرابلينج، وهذه البطولة هي خير منصة لاكتشاف المواهب وصقلها».

وأضاف: «نفخر بهذا الأداء المتميز الذي قدمته الأندية والأكاديميات الإماراتية، ونجاحهم في حصد عدد كبير من الميداليات، ما يعكس انتشار رياضة الجرابلينج وتطورها على مستوى الدولة».

وقال خوشبخت رسولوف من طاجيكستان، الفائز بذهبية فئة الهواة فوق 35 عاماً وزن 85 كجم: «شعور رائع أن أفوز بالذهبية في البطولة المتميزة، وأعتقد بأنها واحدة من أفضل البطولات التي شاركت فيها على الإطلاق، خاصة مع هذا المستوى الرفيع من التنظيم، وقطعنا كل هذه المسافة من طاجيكستان من أجل المشاركة، وأحببت الأجواء هنا في منطقة العين، وأتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذه البطولة الرائعة».

وقالت حمدة المَطوع لاعبة أكاديمية أدما الفائزة بذهبية فئة تحت 14 عاماً وزن 35 كجم: «سعيدة بالمشاركة في البطولة، خاصة أن المنافسات قوية وأعداد المشاركين كبيرة، وبدأنا التحضير للبطولة منذ فترة، وكنت عازمة منذ البداية على الفوز وتحقيق الذهبية، أتوجه بالشكر إلى والدتي التي تدعمني دوماً، وإلى المدربين وإدارة النادي على جهودهم وكل ما يقدمونه لأجلي».