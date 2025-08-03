ودية أخيرة قبل انطلاق الدوري.. خورفكان يبدأ المرحلة الـ 3 من الإعداد

فيصل النقبي (خورفكان)

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي، عقب عودته من المعسكر الخارجي الناجح الذي أقيم في النمسا، وذلك في إطار تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين. وكان الفريق قد خاض خلال المعسكر أربع مباريات ودية قوية، نجح في الفوز بها جميعاً، ما عكس الجاهزية الفنية والبدنية العالية للاعبين، وأكد على التطور الملحوظ في أداء الفريق تحت قيادة الجهاز الفني. ويستعد خورفكان حالياً لخوض مباراة ودية مهمة خلال الأيام المقبلة، يُنتظر أن تشكل اختباراً أخيراً قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية. وقد شهدت تدريبات المرحلة الحالية تركيزاً كبيراً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، والذي استقر إلى حدٍّ كبير على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في بداية مشوار الفريق في الدوري، بعد أن وقف خلال المعسكر على مستويات اللاعبين وقدراتهم الفردية والجماعية. ويأمل خورفكان في أن تثمر مراحل الإعداد الثلاث عن انطلاقة قوية في الموسم الجديد، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية تلبي تطلعات إدارة النادي وجماهيره في الوصول إلى مركز متقدم في جدول الدوري، مع نهاية الموسم.