كيميتش يشعر بالارتياح بعد العودة إلى الوسط

ميونيخ (د ب أ)

أبدى جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم، ارتياحه بشأن العودة من مركز الظهير الأيمن إلى خط الوسط مع منتخب بلاده، نظراً لكونه من ركائز الوسط مع ناديه بايرن ميونيخ. وقال كيميتش بعد فوز بايرن ميونيخ على أولمبيك ليون الفرنسي 2/ 1 في مباراة ودية أمس السبت: «مستعد للعب في المركز الذي يطلبه مني المدرب جوليان ناجلسمان». أضاف «جوليان يدرك جيداً أنني مستعد للعب في أي مركز يحتاجني فيه، سواء ظهير أيمن أو لاعب وسط، إنه قراره». انتقل كيميتش من خط الوسط إلى مركز الظهير الأيمن مع بداية تولي ناجلسمان المسؤولية، بداعي قلة الخيارات المتاحة في الجهة اليمنى. لكن المدرب الألماني غير رأيه، ويبدو أن الفريق بإمكانه التألق في كأس العالم 2026 إذا اعتمد على لاعبين مميزين في خط الوسط مع أنديتهم، كما أنه لا يتوافر العديد من اللاعبين بقدرات كيميتش في عمق وسط الملعب. ولعب كيميتش في خط وسط بايرن ميونيخ لسنوات عديدة، لكن نجم الفريق البافاري قال «أداء مهام أكثر من مركز في الملعب يبقى أمراً مثيراً». وأتم تصريحاته «أعتبر ذلك من نقاط قوتي منذ بداية مشواري، وفتح لي أبواباً عديدة، وجعلني لاعباً مرناً، وليس سيئاً أن تحافظ على هذه الميزة وتبقى مرناً». وأكد كيميتش أن ناجلسمان أبلغه بقراره قبل أن يعلن عنه لوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يدخل قرار عودة كيميتش لخط الوسط حيز التنفيذ في انطلاقة مشوار منتخب ألمانيا بتصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في سبتمبر المقبل.