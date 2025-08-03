«عطلتنا غير» يختتم 30 يوماً من المغامرات والأنشطة البحرية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية سلسلة من الفعاليات والأنشطة البحرية والترفيهية والتدريبية التي نُظمت ضمن برنامج «صيف الشارقة - عطلتنا غير»، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وناشئة الشارقة.

استمر البرنامج على مدار 30 يوماً بمختلف مدن الإمارة، بمشاركة أكثر من 400 ناشئ مستهدفاً تنمية مهاراتهم في بيئة آمنة، وممتعة ووسط أجواء تنافسية وتفاعلية.

وأشار خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إلى النجاح الكبير الذي حققته فعاليات البرنامج في ضوء الإقبال الواسع من الناشئة وأولياء الأمور في مختلف مدن الإمارة.

وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى غرس حب الرياضات البحرية في نفوس النشء، وتوفير منصة مثالية لاكتشاف المواهب وتطويرها، ضمن بيئة تدريبية آمنة ومحفزة، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين».

ونوه المدفع بأن التعاون مع الجهات الحكومية كان عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف البرنامج، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات تمثل جزءاً من إستراتيجية النادي لبناء جيل واعٍ، ومتمكن في المجال البحري قادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأكد مواصلة النادي تطوير هذه البرامج خلال المرحلة المقبلة، مع توسيع نطاقها لتشمل فئات عمرية جديدة، وزيادة عدد المدربين المعتمدين لضمان جودة التدريب.