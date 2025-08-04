دبا الفجيرة يرفع جاهزية اللاعبين للموسم الجديد

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة، تدريباته اليومية بجدية وحماس، وذلك ضمن المرحلة التحضيرية، استعداداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025-2026. ويقود الحصص التدريبية المدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي يضع تركيزاً كبيراً على رفع جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، من خلال تدريبات صباحية ومسائية تهدف إلى تعزيز الانسجام وتطبيق الخطط التكتيكية. ويستعد الفريق لخوض تجربة ودية مرتقبة خلال الأيام المقبلة، تعتبر محطة مهمة لتقييم الأداء الجماعي والوقوف على مستويات اللاعبين قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية. ويعيش الفريق أجواءً إيجابية ومعنويات عالية، وسط دعم متواصل من إدارة النادي، التي تعمل على تهيئة الأجواء المثالية لتحقيق بداية قوية في مشوار البطولة، والسعي للمنافسة على المراكز المتقدمة.