«الشراع الحديث» يعسكر في مالطة استعداداً لدولية ليتشي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ منتخب الشراع الحديث، معسكراً إعدادياً في مالطة، يمتد حتى 15 من الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة «ليتشي» الدولية، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري، ويُعد معسكر مالطة محطة تحضيرية مهمة كذلك لدورة الألعاب الآسيوية 2026، المقرر إقامتها في اليابان، حيث يسعى المنتخب إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية، واكتساب المزيد من الخبرات عبر الاحتكاك الدولي. ويضم وفد منتخب الشراع في المعسكر الخارجي، الرباعي، محمد العويس، وسلطان العويس، إلى جانب ضحى البشر، ومروة الحمادي. أكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، على أن المعسكر يُعد إحدى المحطات الأساسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد، الرامية إلى تعزيز حضور المنتخب في المحافل الدولية، وتهيئة لاعبيه للمنافسات بأعلى مستويات الجاهزية. ووجه العبيدلي شكره إلى وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس والأندية الرياضية، لدورها الفاعل في دعم وتطوير رياضة الشراع الحديث في الدولة.