«كينج ميكر» يتحدى نخبة الخيول في كأس الدوحة

عصام السيد (أبوظبي)

يواجه الجواد الإماراتي «آر بي كينج ميكر» أو «صانع الملوك» نخبة من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، في سباق كأس الدوحة «بري مانجنيت» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 50 ألف يورو، والذي يقام غداً بمضمار دوفيل الفرنسي. ويدخل «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي إلى السباق، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو، بعد أن حقق ابن «باسق الخالدية»، الفوز مؤخراً بسباق بري دريان كوب دو سود كويست دو بور سانج للفئة الثانية لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست. ويعد السباق بروفة للجواد «آر بي كينج ميكر» البالغ من العمر ست سنوات، لبطولة كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع مهرجان قوس النصر الفرنسي في باريس لونج شامب في شهر أكتوبر المقبل. ويمثل خيول الإمارات أيضاً الجواد «جو ستار» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، وكان ابن «المرتجز» قد حل في المركز الرابع بفارق 4 أطوال عن «آر بي كينج ميكر» في لاتست. وينافس على اللقب «لوسيل» للشقب ريسنج، بإشراف جي دي ميول، وقيادة فالح بوغنيم، وهو فائز بعدة سباقات للفئة الأولى، متضمنة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية بمضمار باريس لونج شامب.