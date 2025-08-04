الأسبوع الصيفي السابع.. الرميثي يخطف جائزة الجولة الواحدة للقفز في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

خطف الفارس راشد محمد الرميثي، جائزة منافسة قفز الحواجز بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 130 سم، والتي أقيمت في ثاني أيام منافسات قفز الحواجز في الأسبوع السابع على ميدان الصالة المغطاة بأكاديمية بوذيب للفروسية، والمقامة في الصالات المغطاة مكيفة الهواء في أكاديمية بوذيب ونادي الشارقة للفروسية بإشراف اتحاد الفروسية والسباق. واشتملت منافسات الأسبوع على 10 منافسات تفرعت نتائجها إلى 18 قائمة تفصيلية لجميع فئات الفرسان، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 و5 و6 سنوات، خلال يومي السبت والأحد (2 و3) أغسطس الحالي، وقدم المشاركون أكثر من 450 استعراضاً خلالها.شهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية. وأقيمت أولى المنافسات على حواجز الـ130 سم السبت، بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وشارك فيها 35 فارساً، ونجح 13 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، والمراكز الخمسة الأولى أحرزها فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس داؤود بورزايل مع «لامارا». بينما أقيمت الثانية على حواجز الـ130 سم الأحد، بمواصفات الجولة الواحدة مفتوحة المشاركة، تنافس فيها 36 فارساً، ونجح منهم 13 فارساً أيضاً في إكمال الجولة دون خطأ، وحاز جائزة المركز الأول الفارس راشد محمد الرميثي مع «هيرميس ديلا بلانكوري» من أكاديمية بوذيب، وأنهى الجولة في زمن بلغ 58.02 ثانية، والثاني الفارس علي خلفان الجهوري مع «كوانتوم ليب» من إسطبلات الوثبة والزمن 59.47 ثانية، وفارس نادي الشارقة للفروسية لم يكن بعيداً عن منصة التتويج، محرزاً المركز الثالث مع «غيرلين» والزمن 59.51 ثانية.وبمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز الـ120 سم، شارك 27 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 9 فرسان، وأولهم الفارس عبدالله حمد الكربي مع «سيمبا» من نادي الشارقة، وتجدد التنافس بين 14 فارساً من الذين أكملوا الجولة دون خطأ، ونجح منهم 7 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ أيضاً، وأولهم الفارس أسامة الزبيبي والفرس «ليدي فيرست»، وتنافست 5 خيول صغيرة، نجحت 3 منها في إكمال المرحلتين دون خطأ، أولها «ليبولادينو» بقيادة الفارس فراس حمامة من نادي الشارقة للفروسية، وبالمنافسة الثانية على حواجز الـ120 سم، بمواصفات الجولة الواحدة مفتوحة المشاركة، وفيها شارك 33 فارساً، ونجح منهم 7 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، أولهم الفارس علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش»، وتجدد التنافس للمرة الثانية بين 15 فارساً، وأكمل الجولة 6 فرسان دون خطأ، وحسب الشروط اعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين، وتنافست فيها 6 خيول صغيرة عمر 6 سنوات، وأكملت 3 خيول الجولة دون خطأ، وفيها أكمل «ليبولادينو» ثنائية بقيادة فراس حمامة من نادي الشارقة للفروسية. وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها (90 100) سم، للفرسان المبتدئين والأشبال، والخيول الصغيرة عمر 4 سنوات، شارك 58 فارساً، وأكمل المرحلتين 15 فارساً دون خطأ، وأولهم الفارس سلطان ماجد الجهوري مع «هيرمس دو ماريبوسا» من إسطبلات الوثبة، وقدم جواد الـ5 سنوات «كوميت» بقيادة عبدالله عبد العزيز من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، مشاركة منفردة وأكملها بنجاح دون خطأ، وفي المنافسة الثانية من مرحلتين خاصتين على حواجز الـ(90 و100) سم، تنافس 46 فارساً، وأكملها 10 فرسان دون خطأ، وأولهم الفارس أحمد بكّار مع «مكسيم مانو» من إسطبلات الحياة الخاصة، ومن خيول الـ4 سنوات، تنافست 3 خيول، ونجح «إلينور» بقيادة الفارس هشام غريب من نادي رومانو للفروسية، في إكمال المرحلتين دون خطأ. وبحواجز تراوح ارتفاعها بين (100 و105) سم، صمم مسار منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة (3)، والمبتدئين والأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، وتنافس فيها 52 مشاركاً، وأحرز المركز الأول الفارس صالح مفرج الكربي مع «اس كيه اس أريزونا توب» من نادي الشارقة للفروسية، وتنافس 12 خيلاً عمر 5 سنوات، وأكملها دون خطأ 7 خيول، وتقدمها في المركز الأول «بتيفو زد» بقيادة الفارسة إيما فيكتوريا من إسطبلات الوثبة، وفي المنافسة الثانية بذات المواصفات ولنفس الفئات بمسار بحواجزه تراوح ارتفاعها بين (105 و110) سم، تنافس 60 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين 12 فارساً دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس محمد ناصر الخيّاط مع «بيرغراف» من نادي الشارقة للفروسية، ومن خيول الـ5 سنوات تنافس 11 خيلاً، وتقدمها محرزاً المركز الأول «بيرغراف» بعد أن انفرد بإكمال المرحلتين دون خطأ بقيادة الفارس ناصر خميس علي سعيد من أكاديمية بوذيب للفروسية.