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الرياضة

يونايتد يستعد لخطف سيسكو قبل نيوكاسل

يونايتد يستعد لخطف سيسكو قبل نيوكاسل
4 أغسطس 2025 19:08

لندن (د ب أ)

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بات من المتوقع أن يتقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض رسمي لضم المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزج الألماني، وذلك بعدما تقدم نيوكاسل بعرض لضم اللاعب مقابل 69.8 مليون جنيه إسترليني خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت قناة «سكاي سبورتس» البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن مانشستر يونايتد دخل في محادثات مع لايبزج حول المبلغ المطلوب لضم اللاعب، كما دخل نيوكاسل في محادثات مع لايبزج حول الصفقة بعدما تقدم بعرض رسمي.
وتابعت أن سيسكو منفتح على كلا المشروعين، لكنه قد يفضل مانشستر يونايتد في حال وافق ناديه على ذلك.
ويأتي سعي يونايتد لضم سيسكو ليضع المزيد من التكهنات حول مصير مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند في «أولد ترافورد»، حيث من المتوقع أن يستمع النادي الإنجليزي للعروض المقدمة لضم مهاجمه.
وفي الوقت الذي يسود فيه اعتقاد بأن مانشستر يونايتد عليه بيع اللاعبين أولاً، ومن ثم التعاقد مع مهاجم، ورغم أن الأولوية هي التخلص من بعض اللاعبين فأنه يمكن لفريق المدرب البرتغالي روبن أموريم التعاقد مع لاعبين جدد قبل البيع بشرط التمكن من بيع الأخرين قبل نهاية سوق الانتقالات.
ومن المعروف أن لايبزج مهتم بالحصول على خدمات هويلوند وقد استفسر عن إمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة، حيث اقترح النادي الألماني الحصول على هويلوند بصيغة الإعارة كجزء من صفقة سيسكو.

مانشستر يونايتد
نيوكاسل
لايبزج
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