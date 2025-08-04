ليفربول يتعاقد مع المهاجم الشاب ويل رايت

ليفربول (د ب أ)

أعلن ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده مع المهاجم الشاب ويل رايت، قادماً من فريق سالفورد سيتي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم، إن المهاجم البالغ من العمر 17 عاماً، انضم إلى الفريق، بعدما شارك مع الفريق الأول لسالفورد سيتي خلال موسم 2024-2025.

وأضاف أن رايت شارك للمرة الأولى مع فريقه السابق في نوفمبر عام 2024 حينما شارك في مباراة ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام وولفرهامبتون لأقل من 21 عاماً، وخاض مباراة واحدة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتين في دوري الدرجة الثانية.

وتابع ليفربول أن اللاعب انضم لفريق أقل من 21 عاماً تحت قيادة المدرب روب بيج الأسبوع الماضي، وشارك للمرة الأولى أول أمس السبت، حيث شارك في نصف الساعة الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها الفريق سلبياً مع هال سيتي.