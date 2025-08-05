زفيريف.. «مربع الذهب» للمرة الـ 75!

تورونتو (رويترز)



عوض ألكسندر زفيريف تأخره بمجموعة، ليتغلب على «حامل اللقب» أليكسي بوبيرين 6-7 و6-4 و6-3 في تورونتو، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس.

ولم يتمكن المصنف الأول زفيريف من استغلال نقطتين للفوز بالمجموعة الأولى المتكافئة، لكنه تقدم 3- صفر في المجموعتين الثانية والثالثة، ليحسم الفوز في ساعتين و42 دقيقة.

ورفع الفوز سجل اللاعب الألماني في المواجهات المباشرة مع اللاعب الأسترالي بوبيرين إلى 4 - صفر وأرسله إلى نصف النهائي للمرة 75 في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، لينضم إلى نوفاك ديوكوفيتش باعتباره اللاعب الوحيد الحالي الذي وصل إلى هذا الرقم.

وقال زفيريف، الذي فاز ببطولة كندا المفتوحة عام 2017، «كان علي أن أقول لنفسي، رغم خسارة المجموعة الأولى، إلا أنني اعتقدت أننا لعبنا بشكل جيد بالفعل، كان علي أن أجد موقفاً للعودة في البداية، لأن ضربات إرساله قوية للغاية، وعندما يصل إلى الإيقاع، يكون الأمر صعباً جداً ضده، فعلت ذلك في المجموعتين الثانية والثالثة، بصراحة لا أستطيع الشكوى كثيراً، لعبت شوطاً واحداً ضعيفاً، والإرسال معي في المجموعة الثانية، لكن بغض النظر عن ذلك، كان الأداء جيداً جداً».

ويواجه زفيريف في الدور المقبل الروسي كارين ختشانوف الذي تغلب على الأميركي أليكس ميشيلسن 6-4 و7-6.

وتأهلت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو لقبل نهائي بطولة مونتريال للسيدات، بفوزها 6-4 و6-2 على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، لتواصل مسيرتها الرائعة.

وفقدت اللاعبة الشابة (18 عاماً) والمصنفة 85 عالمياً، إرسالها في وقت مبكر من المجموعة الثانية، لكنها فازت بستة أشواط متتالية، لتصبح أول كندية تصل للدور قبل النهائي في بطولة كندا المفتوحة منذ عام 2019.

وقالت مبوكو، التي تغلبت على المصنفة الأولى كوكو جوف يوم السبت الماضي ومن المقرر أن تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة عالمياً: «أنا متحمسة للغاية لبلوغ قبل النهائي هنا، أود أن أشكركم جميعاً مرة أخرى على دعمكم، كان الأمر لا يُصدق».