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الرياضة

العروبة يبدأ معسكر الإعداد لدوري «الأولى» في صربيا

العروبة يبدأ معسكر الإعداد لدوري «الأولى» في صربيا
5 أغسطس 2025 13:30

فيصل النقبي (الفجيرة)
غادرت بعثة فريق العروبة إلى صربيا، لبدء المعسكر الخارجي التحضيري، استعداداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد.
ويستمر المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع، يخوض خلالها الفريق سلسلة من المباريات الودية مع أندية صربية، بهدف تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، والوصول إلى أفضل درجات الانسجام قبل العودة إلى الدولة.
ويخوض الفريق المعسكر تحت قيادة المدرب البرتغالي أندريا، الذي يواصل عمله مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، وسط قائمة تضم مزيجاً من اللاعبين المحليين والمحترفين الجدد، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه ودعم حظوظه في المنافسة.
وتتضمن خطة الإعداد تدريبات صباحية ومسائية تركز على الجوانب البدنية والتكتيكية، إلى جانب تطبيق خطط هجومية ودفاعية تمنح الجهاز الفني الفرصة لاختبار جميع العناصر قبل انطلاقة الموسم.

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