دوكش في طريقه من بريمن إلى برمنجهام

برلين (د ب أ)

أفادت عدة تقارير إخبارية، أن مارفن دوكش، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني، في طريقه للانضمام لفريق برمنجهام سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيون شيب».

وذكرت التقارير، والتي كان من بينها تقرير لكل من صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» الألمانيتين، أن دوكش ودع زملاءه في بريمن قبل توقيعه عقداً لمدة ثلاث سنوات مع برمنجهام.

وأضافت التقارير أن برمنجهام، الذي يشارك في ملكيته توم برادي، نجم كرة القدم الأميركية السابق، سيدفع مليوني يورو (3ر2 مليون دولار)، بالإضافة إلى مكافآت محتملة، من أجل الحصول على خدمات دوكش (31 عاماً)، الذي يرتبط بعقد مع بريمن حتى عام 2026.

وانضم دوكش إلى بريمن عام 2021، قادماً من هانوفر الألماني، وساعد الفريق على العودة إلى الدوري الألماني في موسمه الأول، وسجل 52 هدفاً في المسابقة خلال أربع سنوات.

ويعتبر أندريه سيلفا خليفة محتمل لدوكش في بريمن، بعد أن لعب إلى جانبه بالفعل على سبيل الإعارة، قادماً من فريق لايبزج في النصف الثاني من الموسم الماضي.