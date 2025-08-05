«الشارقة الرياضي» ينظم «معسكر المتميزين» في تركيا

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي، معسكراً تدريبياً خارجياً في مدينة يالوفا التركية، من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 60 لاعباً من أصحاب الأداء المتميز في الألعاب الجماعية (كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد) يمثلون تسعة أندية رياضية في الإمارة.

ويشارك في المعسكر لاعبون من أندية الشارقة، البطائح، الحمرية، مليحة، الذيد، المدام، خورفكان، دبا الحصن، وكلباء، بواقع 20 لاعباً عن كل لعبة، تم اختيارهم عقب تجمعات تدريبية داخلية امتدت لمدة أسبوع.

ويرأس البعثة إلى المعسكر، محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في المجلس، وتضم 12 مرافقاً من الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب خبراء في الألعاب الجماعية، بهدف إتاحة الفرصة لتأهيل الكوادر المواطنة وتطوير الخبرات التدريبية والإدارية من خلال البرامج الخارجية.

ويشتمل البرنامج على تدريبات يومية، تحت إشراف مدربين أوروبيين متخصصين، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المباريات الودية مع فرق محلية، ما يسهم في تبادل الخبرات والتعرف على تكتيكات متنوعة من مدارس رياضية مختلفة.

وأكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن تنظيم هذه المعسكرات الخارجية فرصة نوعية للاعبين لاكتساب المهارات الفنية وتعزيز جاهزيتهم، كما يسهم في تنمية قدرات الأجهزة الفنية والإدارية، ويدعم جهود المجلس في تقديم لاعبين موهوبين إلى المنتخبات الوطنية مستقبلاً.