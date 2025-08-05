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الرياضة

جماهير يونايتد تعلن الاحتجاج ضد راتكليف وجليزر!

جماهير يونايتد تعلن الاحتجاج ضد راتكليف وجليزر!
5 أغسطس 2025 20:15

لندن (د ب أ)

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قررت مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي تنظيم احتجاج جديد ضد عائلة جليزر، المالكة للنادي، بجانب الاحتجاج للمرة الأولى ضد السير جيم راتكليف الشريك في ملكية النادي، قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال.
وكانت مجموعة «1958» نظمت العديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة للمطالبة بإحداث تغيير في ملكية النادي، وقررت اليوم التوجه إلى ملعب أولد ترافورد في 17 أغسطس الجاري خلال مواجهة أرسنال، ورفع لافتات جديدة كتب عليها «جيم لا يستطيع إصلاح هذا».
ويمتلك راتكليف 94ر28% من أسهم مانشستر، ومنذ توليه مسؤولية إدارة العمليات اليومية من عائلة جليزر في فبراير 2024، ساهم في إحداث تغييرات واسعة، أغلبها لم يحظ بدعم الجماهير.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن متحدث باسم مجموعة «1958» اليوم قوله، «إنه موسم جديد لكن نفس مشاكل الملكية القديمة، عشرون عاماً من عائلة جليزر وديونها المتراكمة هي 20 عاماً إضافية... كفى».
وأضاف: «لن نسمح لبعض التفاؤل الطبيعي وبعض التعاقدات الجديدة اللامعة أن تشتت الانتباه عن الصورة الأكبر خارج الملعب».
وختم بالقول: «لقد اختار جيم راتكليف التعاون مع عائلة جليزر، ونعتقد أنه يسهم في بقائهم في السلطة... لذا في 17 أغسطس، سنحتج ليس فقط ضد عائلة جليزر».
وأنهى مانشستر الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر، وهي أدنى مرتبة للفريق منذ عام 1974، كما فشل في التأهل لأوروبا، بعد خسارته أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد
جيم راتكليف
عائلة جليزر
الدوري الإنجليزي
أرسنال
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