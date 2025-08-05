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الرياضة

كيروش يتعهد بقيادة عُمان إلى كأس العالم للمرة الأولى

كيروش يتعهد بقيادة عُمان إلى كأس العالم للمرة الأولى
5 أغسطس 2025 21:00

دبي (أ ف ب)

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تعهد البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الجديد لمنتخب عمان لكرة القدم، بقيادة الأخير إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتلعب عمان بمواجهة قطر في 8 أكتوبر والإمارات في 11 من الشهر نفسه في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم.
وقال كيروش (72 عاماً) الذي عُين في منصبه في يوليو بديلاً للوطني رشيد جابر: «حققت التأهل إلى كأس العالم أربع مرات من قبل مع عدة منتخبات، فلماذا لا أحققه للمرة الخامسة مع فريق جديد؟ هذا حلمي وأنا مهووس بهذا الهدف، وعليكم أن تثقوا بي لأن لدي تجربة مهنية جيدة وسأعمل على تحقيق حلم عُمان».
ويملك المساعد السابق للمدرب الشهير السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدرب ريال الإسباني (2003-2004) خبرة واسعة في تدريب المنتخبات وأسهم بوصول ثلاثة منها إلى كأس العالم وهي جنوب أفريقيا (2002) والبرتغال (2010) وإيران (2014 و2018)، كما قاد الأخيرة في نسخة 2022، بعدما حل بديلاً قبل شهرين من انطلاق الحدث في قطر بديلاً للكرواتي دراجان سكوتشيتش.
وتابع البرتغالي الذي درب أيضاً الإمارات وكولومبيا ومصر وقطر «أملك 137 مباراة فوز مع المنتخبات التي دربتها، وتجربتي الواسعة ستساعد عمان على تحقيق النجاح، ولدي ثقة كبيرة اننا بالعمل كفريق واحد سنحقق النجاح، كما لدي ايمان باللاعبين».
وأثنى كيروش على الروح القتالية التي يملكها اللاعب العماني، وقال: «الآن عرفت لماذا يطلق على الفريق تسمية «المحاربون الحمر»، وعندما تبدأ أي مباراة في التصفيات سيكون لدينا 15 لاعباً في الملعب وليس 11 ضد 11، لأننا نملك لاعبين محاربين».
واستدعى البرتغالي 26 لاعباً لأول تجمع تحت قيادته وينطلق الأربعاء ويستمر حتى السبت.
وكشف: «لدي أنا وفريق عملي صورة واضحة جداً عن المنتخب ونعرف من أين سنبدأ، تابعنا أخبار اللاعبين المحليين والمحترفين، واطلعنا على كل مباريات عمان السابقة».
وعرض كيروش خلال المؤتمر الصحفي وعبر شاشة إلكترونية رؤيته لتحقيق «حلم 5 ملايين عماني عبر السلوك والعمل الذكي والانضباط والشغف»، مؤكداً أنه «لا يوجد مستحيل لتحقيق الفرصة التي أتت للتأهل ويجب استغلالها بأفضل صورة».

عُمان
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