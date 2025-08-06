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الرياضة

«الخماسي الحديث» يشارك في «عربية الإسكندرية»

«الخماسي الحديث» يشارك في «عربية الإسكندرية»
6 أغسطس 2025 10:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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يشارك منتخب الخماسي الحديث تحت 15 سنة، في البطولة العربية الأولى لفئة تحت 15 سنة «رباعي»، والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية من 13 إلى 18 أغسطس الجاري، ويمثل المنتخب اللاعبون سالم تميم الكتبي، سالم مصبح، حميد سعيد، وذياب عمر، ويشرف عليه فنياً محمد قاسم.
وتبدأ المنافسات 16 أغسطس، بمسابقة «رباعي الفردي»، على أن يُقام «التتابع» في اليوم التالي، وسط مشاركة كبيرة تهدف إلى دعم وتطوير المواهب الناشئة في الخماسي الحديث بالمنطقة.
أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس الاتحاد، أهمية المشاركة في صقل مهارات الشباب، واكتساب الخبرات الدولية في سن مبكرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير الدعم الفني واللوجستي للمنتخب، من أجل التمثيل المشرف الذي يليق برياضة الإمارات.

الإمارات
الخماسي الحديث
مصر
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هدى المطروشي
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