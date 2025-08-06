الأربعاء 6 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يكشف عن «الزي الرسمي»

كلباء يكشف عن «الزي الرسمي»
6 أغسطس 2025 10:30

فيصل النقبي (كلباء) 
أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم، عن الأطقم الرسمية التي سيخوض بها الفريق منافسات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، لتعكس هوية النادي وتعزز روح الانتماء لدى جماهيره.
وجاء الطقم الأساسي باللونين الأصفر والأسود، في تصميم يجمع بين العراقة والحداثة، فيما اعتمد الطقم الثاني اللون الأسود مع الرصاصي ليمنح اللاعبين مظهراً أنيقاً وقوياً على أرض الملعب، أما الطقم الثالث فجاء باللون الأحمر والأسود ليضيف لمسة جريئة ومختلفة إلى تشكيل الأطقم.
كما تم الكشف عن طقم خاص بحراس المرمى بتصاميم مميزة، تضمن لهم الراحة والمرونة، مع المحافظة على الهوية البصرية للنادي.
ويأمل نادي كلباء أن تعكس الأطقم الجديدة روح التحدي والطموح للفريق في الموسم المقبل، وأن تحظى بإعجاب جماهيره التي تنتظر ظهوره بأبهى صورة في مستهل مشواره الكروي.

أخبار ذات صلة
جماهير الوصل توجه «رسالة قوية» إلى اللاعبين
إدارة دبا تدعم «النواخذة» قبل انطلاق الموسم
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد
اليوم 14:00
جماهير الوصل توجه «رسالة قوية» إلى اللاعبين
الرياضة
جماهير الوصل توجه «رسالة قوية» إلى اللاعبين
اليوم 14:00
بوتين يرحب بمبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف خلال اجتماع في موسكو
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف
اليوم 13:46
«الإمارات للتحكيم الرياضي» يشارك في «المؤتمر العربي للرياضة والقانون»
الرياضة
«الإمارات للتحكيم الرياضي» يشارك في «المؤتمر العربي للرياضة والقانون»
اليوم 13:30
رئيس الدولة يبدأ يوم غدٍ الخميس زيارة رسمية إلى روسيا
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ يوم غدٍ الخميس زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©