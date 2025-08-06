كلباء يكشف عن «الزي الرسمي»

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم، عن الأطقم الرسمية التي سيخوض بها الفريق منافسات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، لتعكس هوية النادي وتعزز روح الانتماء لدى جماهيره.

وجاء الطقم الأساسي باللونين الأصفر والأسود، في تصميم يجمع بين العراقة والحداثة، فيما اعتمد الطقم الثاني اللون الأسود مع الرصاصي ليمنح اللاعبين مظهراً أنيقاً وقوياً على أرض الملعب، أما الطقم الثالث فجاء باللون الأحمر والأسود ليضيف لمسة جريئة ومختلفة إلى تشكيل الأطقم.

كما تم الكشف عن طقم خاص بحراس المرمى بتصاميم مميزة، تضمن لهم الراحة والمرونة، مع المحافظة على الهوية البصرية للنادي.

ويأمل نادي كلباء أن تعكس الأطقم الجديدة روح التحدي والطموح للفريق في الموسم المقبل، وأن تحظى بإعجاب جماهيره التي تنتظر ظهوره بأبهى صورة في مستهل مشواره الكروي.