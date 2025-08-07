الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الصفقة القياسية تنقل سون إلى لوس أنجلوس رسمياً

الصفقة القياسية تنقل سون إلى لوس أنجلوس رسمياً
7 أغسطس 2025 08:52

لوس أنجلوس(رويترز)

أعلن توتنهام الإنجليزي انتقال مهاجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون إلى لوس أنجلوس، بعقد طويل الأمد في أغلى صفقة في الدوري الأميركي.وقال توتنهام عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "لن نوفيك حقك من الشكر يا سوني". ولم يكشف الجانبان عن تفاصيل مالية، لكن صحيفة ذا أثليتيك قالت إن النادي الأميركي دفع نحو 26.5 مليون دولار. وخاض سون (33 عاماً) مباراته الأخيرة مع توتنهام في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد ودياً في كوريا الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري. وانضم سون إلى توتنهام في 2015 قادماً من باير ليفركوزن، وقاد الفريق اللندني لحصد لقبه الأول منذ 17 عاماً بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي. وقال سون في رسالة فيديو "رحبتم بي في شمال لندن، وشاهدتموني أتطور. "لم أتخيل يوماً أن أصبح قائداً لهذا الفريق، لكنني دائماً ما حلمت بالفوز من أجلكم. لقد فزنا بالدوري الأوروبي، وأنتم تستحقون ذلك جميعاً... شكراً لكم على هذه السنوات". وشارك قائد توتنهام السابق في 454 مباراة مع الفريق وسجل 173 هدفاً، وفاز بجائزة هداف الدوري الممتاز في موسم 2021-2022. وخاض سون 134 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية. وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان "قدم سون الكثير لهذا النادي، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولهذا سنظل ممتنين له إلى الأبد. "نتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وسوف نرحب به دائما باعتباره عضواً محبوباً وعزيزاً في عائلة توتنهام".

هيونج مين سون
توتنهام
لوس أنجلوس
