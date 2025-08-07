خورفكان يستعد لانطلاقة الدوري بودية الشارقة

فيصل النقبي (خورفكان)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان، مباراة ودية مع فريق الشارقة يوم الأحد المقبل، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين. تعتبر هذه المباراة جزءاً هاماً من برنامج إعداد الفريق، حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، إلى تقييم الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، بالإضافة إلى تحسين الجوانب التكتيكية قبل المباراة الافتتاحية المرتقبة أمام الجزيرة في الجولة الأولى من الدوري. من المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة واسعة من اللاعبين، بهدف تعزيز الانسجام والتوازن بين الخطوط، خاصة بعد العودة من المعسكر التدريبي الخارجي، وخوض عدد من المباريات الودية التي ساهمت في تطوير الفريق. يطمح خورفكان لتحقيق بداية قوية في هذا الموسم، مدعوماً بالتعاقدات الجديدة وروح الفريق، التي ظهرت خلال فترة الإعداد، وتُعد مباراة الشارقة اختباراً حقيقياً، للوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين.