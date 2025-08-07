الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يستعد لانطلاقة الدوري بودية الشارقة

خورفكان يستعد لانطلاقة الدوري بودية الشارقة
7 أغسطس 2025 09:16

فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
«مبادرون 8» للفتيات والفتيان ينطلق في الشارقة
«التعبير الجسدي».. محاضرة في دورة عناصر العرض المسرحي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان، مباراة ودية مع فريق الشارقة يوم الأحد المقبل، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين. تعتبر هذه المباراة جزءاً هاماً من برنامج إعداد الفريق، حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، إلى تقييم الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، بالإضافة إلى تحسين الجوانب التكتيكية قبل المباراة الافتتاحية المرتقبة أمام الجزيرة في الجولة الأولى من الدوري. من المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة واسعة من اللاعبين، بهدف تعزيز الانسجام والتوازن بين الخطوط، خاصة بعد العودة من المعسكر التدريبي الخارجي، وخوض عدد من المباريات الودية التي ساهمت في تطوير الفريق. يطمح خورفكان لتحقيق بداية قوية في هذا الموسم، مدعوماً بالتعاقدات الجديدة وروح الفريق، التي ظهرت خلال فترة الإعداد، وتُعد مباراة الشارقة اختباراً حقيقياً، للوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

خورفكان
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
الرياضة
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
اليوم 11:09
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
الرياضة
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
اليوم 10:58
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
الرياضة
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
اليوم 10:55
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
الرياضة
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
اليوم 10:52
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
الرياضة
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©