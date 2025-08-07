الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنفيكا وفينورد يغازلان «مرحلة الدوري» في «الأبطال»

بنفيكا وفينورد يغازلان «مرحلة الدوري» في «الأبطال»
7 أغسطس 2025 09:24

نيس (د ب أ)

