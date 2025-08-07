بنفيكا وفينورد يغازلان «مرحلة الدوري» في «الأبطال»

نيس (د ب أ)

وضع بنفيكا البرتغالي قدماً في الدور المؤهل لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه نيس الفرنسي، مساء أمس، في ذهاب الدور التمهيدي الثالث للمسابقة القارية، الذي شهد أيضاً فوز فينورد روتردام الهولندي 2 / 1 على فناربخشه التركي. وافتتح الكرواتي فرانجو ايفانوفيتش التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 53، فيما أضاف فلورينتينو لويس الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 88. وبذلك، يكفي بنفيكا الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع المقبل، كي يصعد للدور المقبل، فيما يتعين على نيس الفوز بفارق 3 أهداف إذا أراد الاستمرار في المسابقة. أما حال فوز نيس بفارق هدفين لقاء الإياب، فسوف يلعب الفريقان وقتاً إضافياً مدته نصف ساعة، مقسمة بالتساوي على شوطين، وحال بقاء النتيجة على حالها يتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز. وفي مدينة روتردام، بادر فينورد بالتسجيل عن طريق تيمبير في الدقيقة 19، فيما أحرز النجم المغربي سفيان أمرابط هدف التعادل لفناربخشه في الدقيقة 86. ولم يهنأ الفريق التركي بهدف التعادل كثيراً، بعدما أحرز النجم الجزائري أنيس حاج موسى الهدف الثاني لفينورد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.