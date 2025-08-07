ريباكينا.. ضحية جديدة في «قائمة مبوكو» بـ«كندا للتنس»

مونتريال (رويترز)

تجاوزت اللاعبة الصاعدة فيكتوريا مبوكو تعثرها في المجموعة الأولى وقاتلت لتفوز 1-6 و7-5 و7-6 على بطلة ويمبلدون 2022 إيلينا ريباكينا، لتضرب موعداً مع نعومي أوساكا في نهائي منافسات السيدات ببطولة كندا المفتوحة للتنس، وصُعق المصنف الأول لدى الرجال ألكسندر زفيريف بالخسارة من كارين خاتشانوف.وأنقذت مبوكو المصنفة 85 عالمياً، نقطة لخسارة المباراة أمام ريباكينا القادمة من كازاخستان وسط دعم من الجماهير المحلية المتحمسة، إذ أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً، أول كندية تتغلب على ثلاث بطلات سابقات في البطولات الأربع الكبرى في بطولة واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عصر الاحتراف. وتغلبت على صوفيا كينين وكوكو جوف وريباكينا في مسيرتها المذهلة إلى النهائي في مونتريال. كما أنها ثالث لاعبة تحصل على بطاقة دعوة تبلغ المباراة النهائية في بطولة كندا المفتوحة في عصر الاحتراف، بعد مونيكا سيليش في عام 1995 وسيمونا هاليب في عام 2015. وفي الوقت نفسه، حجزت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى مكانها في نهائي إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة الألف نقطة لأول مرة منذ ميامي 2022، بعد عرض آخر مثير للإعجاب تغلبت فيه 6-2 و7-6 على الدنماركية المصنفة 16 كلارا تاوسون في قبل النهائي الآخر. وأصبحت أوساكا (27 عاماً) المصنفة الأولى على العالم سابقاً، أول لاعبة يابانية في عصر الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كندا المفتوحة. وفي منافسات الرجال في تورونتو، تعرض زفيريف وصيف البطل ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى، للخسارة 6-3 و4-6 و7-6 أمام الروسي كارين خاتشانوف المصنف 11 في قبل النهائي. وأنقذ خاتشانوف (29 عاماً) والذي سيتقدم للمركز 12 في التصنيف العالمي، نقطة لخسارة المباراة ليبلغ ثاني نهائي له في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة الألف نقطة، بعدما بلغ نهائي بطولة باريس في عام 2018 عندما أقصى نوفاك ديوكوفيتش. ويلعب خاتشانوف في النهائي ضد الأميركي بن شيلتون المصنف الرابع الذي فاز 6-4 و6-3 على مواطنه تيلور فريتز، ليصبح أصغر أميركي يصل إلى إحدى بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة منذ أندي روديك في تورونتو عام 2004.