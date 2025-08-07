سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!

لندن (د ب أ)

أكد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أن فريق لوس أنجلوس إف سي الأميريكي لكرة القدم، لم يكن خياره الأول، بعدما أنهى مسيرته مع فريق توتنهام الإنجليزي التي استمرت لعشرة أعوام، ولكنه أكد أنهم «غيّروا رأيه» بشأن انتقاله في صفقة قياسية للدوري الأميركي. وأكمل سون 33 عاماً انتقاله الذي يقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني، أعلى مبلغ يدفعه نادٍ أميركي للتعاقد مع لاعب، بعدما كشف يوم السبت الماضي أنه سيرحل عن توتنهام. بعدما سجل 173 هدفاً في 454 مباراة وبعد أشهر من قيادة الفريق للفوز بالدوري الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الكوري الجنوبي الدولي سون أكد في مؤتمر صحفي لتقديمه أنه كان بحاجة إلى من يقنعه بمزايا الانتقال إلى أميركا، قبل أن يوقع عقداً مبدئياً لمدة عامين. وقال سون: «بذلوا جهداً كبيراً كي انضم إلى لوس أنجلوس إف سي. لأكن صريحاً، لم يكن هذا خياري الأول، لكن جون (ثورينجتون، المدير العام للنادي) كان أول من اتصل بي بعد نهاية الموسم، وقد غيّر رأيي ورغبتي». وأضاف: «أنا سعيد لرؤية كل الجماهير الكورية، كنت في المباراة ورأيت دعمكم الجنوني، أردت أن أركض إلى أرض الملعب لأظهر أدائي. أنا هنا من أجل الفوز، وسأقدم كل ما لديَّ». وأردف: «بالتأكيد سأظهر شيئاً مثيراً لديَّ.. سأقدم لكم كرة قدم مثيرة بلا شك، وسنحقق النجاح معاً». وأشار سون إلى أن قراره بالرحيل عن توتنهام جعله يشعر بـ«فراغ كبير». وأكد: «شعرت بأنني قدمت كل ما لديَّ، ولكن شعرت بأنني بحاجة لفصل جديد وتحدٍ جديد واخترت لوس أنجلوس إف سي. أنا كبير في السن، لكن مازلت أتمتع بلياقة بدنية جيدة، وساقاي بخير، ومازالت لديَّ جودة عالية». وفي وقت سابق، وجه سون رسالة مؤثرة إلى جماهير توتنهام عند اتخاذه «أصعب قرار في حياته» بمغادرة شمال لندن. وقال: «كيف أجد الكلمات الصحيحة لوصف هذا؟ لا أعلم. كنت أفكر لأيام. هذا مستحيل. ولكن ها أنا أحاول». وأضاف: «حان الوقت لأودع توتنهام.. الذي كان بيتي خلال العقد الماضي. عندما وصلت في عام 2015، لم أكن أتحدث الإنجليزية، ولم أعرف شيئاً عن لندن، لكنكم استقبلتموني بقلوب مفتوحة، وآمنتم بي، ووقفتم إلى جانبي في كل لحظة، سواء في النجاحات أو في الأوقات الصعبة». وأردف: «كنت فتى من كوريا لديه أحلام كبيرة وكان يفترض أن يحظى بفرصة. والآن بعد عشرة أعوام، شمال لندن سيظل في قلبي دائماً». وأكد: «كونت صداقات تدوم مدى الحياة هنا، وكان لي شرف أن أصبح أباً روحياً هنا، وحظيت بامتياز حمل شارة قيادة نادينا المميز. لقد وضعت قلبي وروحي في هذا النادي، وهذا ما يجعل هذا القرار هو الأصعب على الإطلاق». وأوضح: «كنت أعتقد أنه إذا جاء وقت رحيلي، فيجب أن يكون بشروطي، وبأفضل طريقة ممكنة، عندما نكون قد أنجزنا مهمتنا معاً. بكل فخر وشرف». وانضم سون إلى توتنهام في 2015 قادماً من باير ليفركوزن. وبجانب شريكه القديم هاري كين، يحمل سون الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية بين ثنائي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع كل منهما للآخر أهدافاً في 47 مناسبة، وهو رقم قياسي في المسابقة.