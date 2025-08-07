الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تعرف على أكثر ما يثير الرعب في حياة رونالدو خارج الملعب!

تعرف على أكثر ما يثير الرعب في حياة رونالدو خارج الملعب!
7 أغسطس 2025 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)

في الأربعين من عمره، لا يزال كريستيانو رونالدو قادراً على التنافس، ويمتد عقده مع النصر حتى سن الثانية والأربعين، ويواصل تسجيل الأهداف بوتيرة عالية، ويتطلع إلى كأس العالم 2026، وليس كل هذا من قبيل الصدفة، بل هو نتيجة أسلوب حياة مدروس بعناية، يجعله مستغرباً بين زملائه السابقين، حيث لا تزال بعض عادات الأسطورة البرتغالية تُثير الدهشة. حيث كشف سيدريك سواريس، لاعب ساو باولو الحالي، وزميل رونالدو السابق في يورو 2016 وكأس العالم 2018، في مقابلة مع ESPN Brazil عن أحد أكثر مخاوف كريستيانو رونالدو غرابة، هي استخدام شبكات الجيل الخامس على الهواتف المحمولة، وخاصةً ليلاً. فبحسب سواريس، كان رونالدو يقول له في كل مرة «سيدريك، لا يمكنك استخدام شبكات الجيل الخامس، فقد تؤثر على نومك»، ولم يكن هذا التحذير مجرد كلام، ووفقاً لسواريس، كان رونالدو يقطع إشارات الواي فاي ويترك هاتفه خارج الغرفة ليضمن نوماً عميقاً متواصلاً. وأوضح المدافع «لا أعلم إن كان لا يزال يفعل ذلك، لكنه كان يقطع الإشارة لينام لساعات»، كما تذكر أن رونالدو كان يفضل دعوته لإجراء محادثات حقيقية في الغرفة بدلاً من قضاء الوقت أمام الشاشات «لا هواتف - لنذهب إلى الغرفة ونتحدث قليلاً»، ورغم عدم وجود دليل علمي قاطع على تأثير تقنية الجيل الخامس على النوم، فإن كريستيانو رونالدو لا يُغامر. فأسلوب حياته مبني على الوقاية والروتين والتحكم الكامل في جميع المتغيرات، وهذه العادة المرتبطة بشبكات الجيل الخامس ليست سوى جزء من اللغز، فمن المعروف أن كريستيانو يتبع أسلوب نوم فريد يتضمن خمس قيلولات يومياً، مدة كل منها 90 دقيقة، ويتدرب من خلال جلسات شخصية، ويتجنب قضاء وقت غير ضروري أمام الشاشات، ويتبع نظاماً غذائياً أعده له طاه خاص.

