الرياضة

أعلى المراهقين أجراً.. كم سيتقاضى ماستانتونو في ريال مدريد؟!

أعلى المراهقين أجراً.. كم سيتقاضى ماستانتونو في ريال مدريد؟!
7 أغسطس 2025 14:45

معتز الشامي (أبوظبي)

فاز ريال مدريد في سباق طويل ومثير للتعاقد مع فرانكو ماستانتونو، اللاعب ذو القدم اليسرى البالغ من العمر 17 عاماً، والذي بهر العالم مع ريفربليت، ورغم الاهتمام الكبير من أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فإن النادي الملكي هو من دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 63 مليون يورو لتأمين موهبته. وكانت المفاوضات مكثّفة، بين ريال مدريد وريفر، لكن الاتفاق النهائي تم التوصل إليه لمدة 6 مواسم، ورغم الإعلان الرسمي عنه قبل أسابيع، لم ينضم اللاعب الأرجنتيني الشاب إلى الفريق الأول بعد نظراً لصغر سنه. فمن المتوقع أن ينضم إلى الفريق في 14 أغسطس الحالي، عند بلوغه الثامنة عشرة، ما سيسمح له بالتدرب تحت قيادة تشابي ألونسو، وسيحقق أعلى الرواتب بين الأسماء البارزة في مثل عمره. وبحسب موقع «كابولوجي - capology»، سيحصل ماستانتونو على راتب صاف قدره 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو رقم أعلى من عدد من اللاعبين الذين لديهم بالفعل خبرة في الفريق الأول لريال مدريد، مثل جونزالو جارسيا، الذي سيكون أحد منافسيه المباشرين، أو فران جونزاليس، الذي بدأ أساسياً في الموسم الماضي. وبالمقارنة مع بعض زملائه السابقين في أكاديمية ريفر بليت، فإن راتب ماستانتونو يقع أسفل جوليان ألفاريز، الذي يتقاضى 6.6 مليون يورو في أتلتيكو مدريد، وهو فارق كبير عند مقارنته بمعظم اللاعبين الأرجنتينيين الواعدين، ويحصل كلاوديو إيتشيفيريا الذي بدأ مشواره مع مانشستر سيتي وسجل أهدافاً، على 900 ألف يورو فقط في الموسم الواحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بأربع مرات تقريباً من أحدث صفقات ريال مدريد، ما يجعل ماستانتونو واحداً من أعلى المراهقين أجراً في عالم كرة القدم، حتى قبل أن يخوض غمار المنافسات الأوروبية.

ريال مدريد
تشابي ألونسو
مانشستر سيتي
