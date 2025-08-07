الرباط الصليبي يبعد ماديسون عن توتنهام

لندن (د ب أ)

تلقى فريق توتنهام الإنجليزي صدمة قوية، اليوم الخميس، بعد تأكد إصابة لاعب خط وسطه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن أغلب فعاليات الموسم الجديد. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، نقلاً عن مصادر مطلعة، قولها أن ماديسون سيخضع للجراحة وسيغيب لفترة طويلة عن توتنهام. وتعرض ماديسون البالغ من العمر 20 عاماً للإصابة خلال التعادل مع نيوكاسل يونايتد على هامش جولة الفريقين الآسيوية في كوريا الجنوبية. وأكد توماس فرانك، مدرب توتنهام، أن ماديسون يعاني من الإصابة في نفس الركبة التي أبعدته عن المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي في مايو، حينما فاز فريقه على مانشستر يونايتد، ليحصد اللقب. ومنذ انتهاء الجولة الآسيوية يوم الاثنين الماضي، خضع ماديسون لسلسلة من الفحوصات الطبية التي أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.