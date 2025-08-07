الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجوجيتسو» يصل إلى الصين للمشاركة في «الألعاب العالمية»

«الجوجيتسو» يصل إلى الصين للمشاركة في «الألعاب العالمية»
7 أغسطس 2025 16:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين
الإمارات تشارك في «الألعاب العالمية» بـ 8 رياضيين

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، إلى الصين اليوم الخميس، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي تستضيفها مدينة تشنجدو من 7 إلى 17 أغسطس الجاري.وكان المنتخب الوطني شارك في دورة الألعاب العالمية بولندا 2017 محققاً ميداليتين، ذهبية وفضية، فيما سجل حضوراً لافتاً في «نسخة 2022» في الولايات المتحدة بحصيلة 5 ميداليات، تضمنت ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين، وتشهد «نسخة 2025» مشاركة نحو 5000 رياضي من 118 دولة يتنافسون في 34 رياضة، ما يجعلها من أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم. وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، أن المنتخب الوطني يضع نصب عينيه تحقيق إنجاز جديد يعزّز مكانته على الساحتين القارية والدولية، مشيراً إلى أن التشكيلة الحالية تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات، الذين يمتلكون سجلاً حافلاً بالخبرات والنجاحات في كبرى البطولات. ويقول المنهالي: «نثق أن أبطالنا على أهبة الاستعداد للمشاركة في البطولة، خاصة أنهم بذلوا جهداً كبيراً في التدريب والتحضير، وخاضوا معسكرات تدريبية داخل الدولة وخارجها، أسهمت بالارتقاء بمستوياتهم البدنية والذهنية، إلى جانب حصص فنية وبدنية مكثّفة، لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات». وبدوره، قال البطل فيصل الكتبي، الذي يرافق بعثة المنتخب الوطني: «لدى منتخبنا فرصة جيدة للفوز بالميداليات في الألعاب العالمية، خاصة وأنهم حالياً يتصدرون التصنيفات، وأقمنا معسكراً تدريبياً قبل الفعالية في البرازيل، حيث ركّز اللاعبون على صقل مهاراتهم ورفع لياقتهم البدنية، نحن مستعدون، ومعنويات الفريق مرتفعة، وبعد الفوز بميداليتين ذهبيتين في نسخة الألعاب العالمية الأخيرة، نتطلع لتحقيق المزيد هذه المرة». وتضم قائمة المنتخب للرجال، محمد السويدي «69 كجم»، ومهدي العولقي «77 كجم»، وسعيد الكبيسي «85 كجم»، بينما تضم قائمة منتخب السيدات، أسماء الحوسني «52 كجم»، وشمسة العامري «57 كجم»، وشما الكلباني «63 كجم». ويفتتح المنتخب منافساته في دورة الألعاب الآسيوية 10 أغسطس، لدى انطلاقة مسابقات الجوجيتسو في البطولة التي تستمر إلى 12 أغسطس.

منتخب الجوجيتسو
الصين
فيصل الكتبي
آخر الأخبار
ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة
الرياضة
ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة
اليوم 18:14
سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»
الرياضة
سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»
اليوم 17:59
«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»
اليوم 17:56
الطقس المتوقع غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:56
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
بعثة الإمارات في باريس توجه تنبيها لمواطني الدولة في فرنسا
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©