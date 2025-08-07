الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماريانو دياز ينضم إلى ألافيس

ماريانو دياز ينضم إلى ألافيس
7 أغسطس 2025 22:47

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الحارس المنحوس».. إصابة بعد 33 ثانية من أول مشاركة!
فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال


أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم الدومينكاني ماريانو دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي أن اللاعب انضم للفريق بشكل رسمي بعد نهاية فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأضاف أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب ليوقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2027 .
وتابع أن دياز، المولود في أول أغسطس 1993 في مدينة برشلونة الإسبانية، بدأ مسيرته في كرة القدم من خلال فئات الشباب في ريال مدريد، قبل أن يلعب للفريق الأول ابتداء من موسم 2016-2017 وسجل خمسة أهداف في 14 مباراة.
ولعب دياز موسمين في ليون الفرنسي قبل أن يعود إلى ريال مدريد، حيث فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين، ثم وقع مع إشبيلية في موسم 2022-2023، حيث لعب 13 مباراة، جاءت تسع مباريات منها في بطولة الدوري وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس الملك.
ويبدأ ألافيس مشواره في بطولة الدوري الإسباني بمواجهة ليفانتي 16 من الشهر الجاري. 

 

الدوري الإسباني
الليجا
ديبورتيفو ألافيس
برشلونة
ريال مدريد
إشبيلية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
علوم الدار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
اليوم 19:34
الرئيس الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي
الأخبار العالمية
تركيا وسوريا تتعهدان بتعميق علاقاتهما
اليوم 23:51
التنكس البقعي من أبرز أسباب فقدان البصر مع التقدم في العمر - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
اليوم 23:45
صورة بالأشعة السينية
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة لتعليم الذكاء الاصطناعي كتابة تقارير أشعة سينية بدقة
اليوم 23:33
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5
اليوم 22:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©