ماريانو دياز ينضم إلى ألافيس



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم الدومينكاني ماريانو دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي أن اللاعب انضم للفريق بشكل رسمي بعد نهاية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب ليوقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2027 .

وتابع أن دياز، المولود في أول أغسطس 1993 في مدينة برشلونة الإسبانية، بدأ مسيرته في كرة القدم من خلال فئات الشباب في ريال مدريد، قبل أن يلعب للفريق الأول ابتداء من موسم 2016-2017 وسجل خمسة أهداف في 14 مباراة.

ولعب دياز موسمين في ليون الفرنسي قبل أن يعود إلى ريال مدريد، حيث فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين، ثم وقع مع إشبيلية في موسم 2022-2023، حيث لعب 13 مباراة، جاءت تسع مباريات منها في بطولة الدوري وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس الملك.

ويبدأ ألافيس مشواره في بطولة الدوري الإسباني بمواجهة ليفانتي 16 من الشهر الجاري.