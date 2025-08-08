«الرجبي» يواجه الهند غداً في افتتاح «آسيوية الشباب»

دبي (الاتحاد)

يدشن منتخبنا الوطني للشباب والشابات للرجبي غداً «السبت» منافسات البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 20 سنة، والتي تقام على مدار يومين باستاد راجغير سبورتس كومبلكس في مدينة راجغير بولاية بيهار الهندية.

ويلعب منتخب الشباب في المجموعة الأولى، حيث يلتقي في المباراة الافتتاحية مع منتخب الهند صاحب الضيافة، ثم يلتقي هونج كونج في المباراة الثانية ويختتم الدور الأول لمواجهة سيريلانكا، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الصين وأوزبكستان وماليزيا وكازاخستان.

ويلعب منتخبنا للسيدات في المجموعة الرابعة، حيث يلتقي في المباراة الأولى مع هونج كونج ثم يلاقي الهند ويختتم مبارياته أمام كازاخستان في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

وكانت بعثة منتخبي الشباب والشابات قد وصلت إلى الهند يوم الخميس، وقامت سفارة الدولة في نيودلهي بجهود كبيرة في تسهيل إجراءات الدخول ومرافقة البعثة حتى الوصول إلى الفندق في ولاية بيهار، وخاض المنتخب التدريب الأساسي على ملعب المباراة.

وتضم بعثة منتخب الشباب 13 لاعباً بينما يضم منتخب الإناث 13 لاعبة، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري والذي يضم أبولو بيرليني مدرب الشباب ومعه يوسف شاكر وجوشوا إيفز، فيما تتولى فيلادلفيا أورلاندو تدريب منتخب الشابات، ومعها تارا وأليكس.

وسبق لمنتخبي الشباب والشابات التتويج بلقب آسيا تحت 20 سنة التي أقيمت في أوزبكستان عام 2022.

وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب، أن معنويات اللاعبين واللاعبات مرتفعة للغاية، ويدخلون البطولة بطموحات المنافسة على المراكز الأولى ومواصلة تحقيق الإنجازات لهذه الفئة، التي جعلت الإمارات الرقم الصعب في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة، مؤكداً أن المنتخبين يضمان عدداً من اللاعبين واللاعبات الذين يشاركون لأول مرة، إلا أن هذا لا يقلّل من طموحنا في البطولة.