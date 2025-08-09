جيرارد: أوين تخطى يامال ومبابي في مرحلة المراهقة

أبوظبي (الاتحاد)

يعتقد النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، أن زميله السابق في فريق ليفربول مايكل أوين، كان خلال فترة المراهقة لاعباً أفضل من لامين يامال أو كيليان مبابي.

وتأتي تعليقات جيرارد بعد ترشيح يامال ومبابي لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، حيث من المتوقع أن يحصل جناح برشلونة على أكبر جائزة فردية في كرة القدم، وفي موسم 2024-2025، سجل يامال 18 هدفاً وقدم 21 تمريرة حاسمة لفريق هانسي فليك، الذي فاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وأكمل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، أيضاً، عدداً أكبر من المراوغات (244) من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، لكن مبابي أثار الإعجاب أيضاً في موسمه الأول مع مدريد.

وأصبح الفرنسي اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في ريال مدريد في موسمهم الأول، متجاوزاً رقم إيفان زامورانو الذي سجل 37 هدفاً في الفترة من 1992 إلى 1993، حيث سجل 44 هدفاً لصالح الفريق الملكي في جميع المسابقات.

وفي الواقع، كان فقط محمد صلاح لاعب ليفربول (57)، ورافينيا لاعب برشلونة (56)، وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ (49) من سجلوا مساهمات أهداف أكثر من مبابي (48) في جميع المسابقات الموسم الماضي، بين اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ومع ذلك، يعتقد جيرارد، الذي احتل المركز الثالث في تصنيف الكرة الذهبية عام 2005، أن أوين كان لاعباً أفضل بكثير من يامال ومبابي في سنوات مراهقته، ولعب الثنائي في ليفربول لست سنوات قبل أن ينتقل أوين إلى ريال مدريد، وخلال تلك الفترة، فاز المهاجم بالجائزة المرموقة عام 2001، وتفوق أوين على أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس، وأوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونيخ، ليصبح رابع لاعب إنجليزي يفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد ستانلي ماثيوز وبوبي تشارلتون وكيفن كيجان.

وبدأ أوين مشواره مع الفريق في عام 1996 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وسجل أكبر عدد من الأهداف للاعب مراهق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 40 هدفاً في 79 مباراة قبل أن يبلغ العشرين من عمره، ويحمل أوين أيضاً الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب مراهق في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام تقويمي واحد، وذلك بفضل 25 هدفاً سجلها في عام 1998.

وفي الموسم الذي فاز فيه أوين بجائزة الكرة الذهبية، سجل 31 هدفاً (24 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة)، حيث فاز ليفربول بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وقال جيرارد لشبكة ESPN: «حسناً، الاثنان الآخران يتنافسان على جائزة الكرة الذهبية، وقد حصل أحدهما على واحدة. لذا أعتقد أنه يجب احترام اختيار مايكل أوين كأفضل لاعب في العالم. لقد لعبت معه. كان مراهقاً رائعاً»، وأضاف: «لذا، أعتقد أن مايكل أوين هو الأفضل. لكن ما أود قوله هو: مبابي ولامين يامال، رائعان، إنهما لاعبان مذهلان».