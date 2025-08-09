«الذيبة» تحلق بناموس «الثنايا» في مهرجان العين للهجن

علي معالي (أبوظبي)

تألقت "الذيبة" لعلي سالم بن سندية المنصوري ونجحت في خطف الأنظار، بتحقيق أفضل توقيت زمني لسن الثنايا، بعد أن انتزعت الصدارة ولقب الشوط الأول، بزمن قدره 6:08:66 دقيقة ضمن منافسات أشواط سن الثنايا بالجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة للهجن بمنطقة العين والتي شملت 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

أما الشوط الثاني فكان من نصيب «الشارد» لمحمد مطر بن يميع السبوسي، الذي أنهى المسافة في 6:13:80 دقيقة.

وفي الشوط الثالث تألقت «روعة» لسلطان محمد هويشل الشامسي بزمن قدره 6:13:03 دقيقة، بينما شهد الشوط الرابع فوز «هوشة» لمحمد سالمين مبارك العامري بزمن 6:17:55 دقيقة.

وأبدع «الشبابي» لذياب محمد عوض الكتبي في الشوط الخامس بعد أن قطع مسافة الشوط في 6:18:63 دقيقة، كما تألقت «إعلان» لحمد محمد سهيل العامري في الشوط السادس، وحصدت ناموس الشوط بزمن قدره 6:17:81 دقيقة.

وحلقت «شواهين» لسالم محمد الشرقي العفاري بناموس الشوط السابع بزمن قدره 6:17:54 دقيقة، بينما كسب «شاهين» لبطي عبدالله سعيد الجديلي لقب الشوط الثامن بزمن 6:18:88 دقيقة.

أما الشوط التاسع فكان من نصيب «رعود» لسعيد سالم سويد المشيقري بزمن 6:19:40 دقيقة، وفي الشوط العاشر أبدعت «جواهر» لخالد علي حميد الشامسي بزمن 6:14:55 دقيقة.

وفي الشوط الحادي عشر حقق «الذيب» لعبدالله خميس عمر الشامسي اللقب، وفي الشوط الثاني عشر نالت «خصخصه» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي لقب الشوط، بينما ذهب لقب الشوط الثالث عشر إلى «ظن» لسعيد ضعيف سيف الشامسي، وفي الشوط الرابع عشر تألق «مبشر» لبرغش طبازة الدوده العامري، أما الشوط الخامس عشر فكان لقبه من نصيب «الكايده» لسعيد غدير عبيد الكتبي، وفي الشوط السادس عشر نال «محطم» لسعيد محمد بن تويم اللقب، فيما خطف «جود» لمالكه الغفيق الصغير عبدالله المالكي لقب الشوط السابع عشر، وذهب لقب الشوط الثامن عشر إلى «جزيل» لمسلم مبارك بالعود العامري، وكان «وعد» لحامد محمد بالركاض العامري على الموعد مع لقب الشوط التاسع عشر، أما الشوط العشرين فكان من نصيب «مياس» لمبارك خليفة ضبيب الشامسي.