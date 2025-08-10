ميلان يتفاوض مع مانشستر يونايتد لضم هويلوند



ميلانو (د ب أ)



دخل نادي ميلان الإيطالي في محادثات مع مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت قناة «سكاي سبورتس» عبر موقعها الإلكتروني، أن ميلان يرغب في التعاقد مع هويلوند على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن يرغب النادي الإنجليزي في أن يكون التعاقد بشكل دائم أو تضمين بند الشراء النهائي في أي صفقة إعارة.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيدرس للعروض المقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني لرحيل المهاجم الدنماركي الدولي البالغ من العمر 22 عاماً.

ومن المرجح أن يقلل التعاقد مع السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزج الألماني مقابل 7. 73 مليون جنيه إسترليني، من حظوظ هويلوند في المشاركة مع الفريق في حال البقاء مع الفريق.

وتواجد هويلوند على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا أمس السبت في آخر المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، ولم يشارك في المباراة رغم كونه المهاجم الوحيد على مقاعد البدلاء، وكان اللاعب الأساسي الوحيد الذي لم يشارك في المباراة.

وكان المهاجم الدنماركي قد انضم لمانشستر يونايتد قادما من أتالانتا الإيطالي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023.