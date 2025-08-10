30 حكماً في ورشة اتحاد اليد



أبوظبي (الاتحاد)



نظم اتحاد كرة اليد ورشة عمل للحكام لشرح آخر التعديلات على القانون الدولي الجديد للعبة، في مقر مركز إعداد القادة بدبي، وتأتي الورشة استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد الذي يبدأ سبتمبر المقبل.

حاضر في الورشة المحاضر الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للعبة، في حضور عاصم السعدني، الخبير الفني للاتحاد، بالإضافة إلى 30 حكماً وحكمة.

وركزت الورشة على التعديلات الجديدة للقانون والتأكيد على الحكام بتطبيقها، خاصة أن الاتحاد الدولي بدأ في تطبيقها أول يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، لاعتماد النظام الأساسي والنظام الانتخابي للاتحاد للدورة الجديدة حتى 2028، ويتم تشكيل لجنة الانتخابات في الاجتماع، لتبدأ إجراءات البرنامج الانتخابي.

ووجه ناصر الحمادي، أمين عام الاتحاد الشكر إلى وزارة الرياضة، ومركز إعداد القادة على استضافة ورشتي المدربين والحكام، كما وجه الشكر إلى صالح عاشور على ما قدمه خلال الورشتين مؤكداً أن الاتحاد يسعى لتجهيز كل أطراف اللعبة قبل بدء الموسم، وكان هناك حرص على اطلاع المدربين على التعديلات، حتى لا يكون هناك اعتراض على قرارات الحكام فيما يخص التعديلات الجديدة.

وأضاف أن لجنة المسابقات جهزت لانطلاقة الموسم الجديد أول سبتمبر المقبل، وهناك تواصل دائم مع الأندية، وسبق أن عقدنا ورشة عمل لشرح أنظمة ولوائح القيد والتسجيل للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وكل ما يتعلق بالبطولات وأبواب الاتحاد مفتوحة لكل الأندية، وحرصنا على تطوير نظام المسابقات، طبقاً لما هو معمول في الدول المتقدمة في كرة اليد، والتي تعتمد على زيادة عدد المباريات، وكذلك زيادة مدروسة لأعداد لاعبي الفئة الثانية من مواليد الدولة والمقيمين والمحترفين المسموح بتسجيلهم في كل فئة.