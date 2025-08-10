الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كريستال بالاس يضرب ليفربول بـ «الترجيحية» ويعانق «الدرع الخيرية»

كريستال بالاس يضرب ليفربول بـ «الترجيحية» ويعانق «الدرع الخيرية»
10 أغسطس 2025 20:38

 
لندن (د ب أ)

قادت ركلات الترجيح فريق كريستال بالاس للتتويج بلقب الدرع الخيرية لكرة القدم «درع المجتمع الإنجليزي» للمرة الأولى في تاريخه، على حساب ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، والتي ابتسمت في النهاية لمصلحة كريستال بالاس الذي فاز 3 - 2، ليُتوج باللقب المرموق في مفاجأة من العيار الثقيل.
وجاء هدفا ليفربول عبر الوافدين الجديدين الفرنسي هوجو إيكيتيكي والهولندي جيريمي فريمبونج، اللذين انضما للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الدقيقتين الرابعة و21 على الترتيب.
في المقابل، أحرز الفرنسي جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 17، فيما تكفل زميله السنغالي إسماعيلا سار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

الدرع الخيرية
إنجلترا
ليفربول
كريستال بالاس
لندن
