سلوت يكشف عن مشاكل ليفربول!



لندن (د ب أ)



طالب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بتحسين الأداء الدفاعي، قبل افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن سمح لكريستال بالاس بالعودة والفوز بالدرع الخيرية، عبر ركلات الترجيح على ملعب ويمبلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هوجو إيكيتيتي، أحد أربع صفقات جديدة أبرمها ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية وُجد في التشكيل الأساسي، سجل هدفاً في الدقيقة الرابعة من مشاركته الأولى مع ليفربول، بعد تمريرة حاسمة من فلوريان فيرتز، المنضم حديثاً لصفوف الفريق، قبل أن يسجل جان-فيليب ماتيتا النتيجة، هدف التعادل لكريستال بالاس من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وافتتح جيريمي فريمبونج أهدافه مع ليفربول ليعيد التقدم لفريقه، ولكن إسماعيلا سار سجل هدف التعادل في الدقيقة 77، لتتجه المباراة لركلات الترجيح، والتي حسمها كريستال بالاس 3 -2.

وقال سلوت: «أعتقد أننا رأينا طوال فترة إعداد ما قبل الموسم أننا كنا قادرون على الإبداع أكثر، وكنا أكثر راحة بالكرة، نصنع المزيد من الفرص ونهيمن ربما بشكل أكبر».

وأضاف: «في الموسم الماضي كنا نستحوذ على الكرة كثيراً، لكن ذلك لم يكن يؤدي دائماً إلى مواقف واعدة، الآن، نحن أفضل في الصناعة والحصول على مواقف واعدة، مقارنة بما كنا عليه طوال الموسم الماضي بأكمله، وهذا في رأيي».

وأردف: «ولكن الجانب الآخر صحيح أيضاً، حيث تلقينا أربعة أهداف ضد ميلان، وهدفاً واحداً ضد الفريق الياباني (يوكوهاما إف مارينوس)، وهدفين ضد أتلتيك بلباو، ومرة أخرى هدفين».

وقال: «ما جعلنا أقوياء للغاية في الموسم الماضي هو أننا غالباً ما فزنا بفارق هدف واحد فقط، وكان ذلك في الغالب بسبب حفاظنا على نظافة الشباك أو على الأكثر استقبالنا لهدف واحد فقط».

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف بورنموث على ملعب آنفيلد، حيث يأمل سلوت في أن يكون هناك تطور سريع، وقال: «في المجمل، لم يكن هناك الكثير من الفرص لأنهم اعتمدوا على اللعب بشكل دفاعي، واستحوذنا على الكرة كثيراً، ولكن بعد أن أصبحت النتيجة هي التعادل 2-2 صنعوا الفرص، لذلك ربما نحتاج إلى بعض التعديلات الدفاعية في الوقت الحالي، لأننا لا نستقبل الكثير من الفرص، لكننا نستقبل أهدافاً في الوقت الراهن».