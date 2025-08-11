«أفضل توقيت» يحمل الإثارة بين المنافسين في مهرجان العين للهجن



علي معالي (أبوظبي)



شهدت منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن، تسجيل العديد من الأرقام في سماء ميدان الروضة، حيث حلّقت «الدرعية» لمالكها محمد مبارك عامر الحبسي، بأفضل توقيت اليوم الأول، وفي الشوط الأول من التمهيدي الثاني لـ«سن الفطامين» لمسافة 1.5 كلم، والتي انطلقت في الأول من أغسطس الجاري، بزمن 1:57:47 دقيقة، وفي اليوم التالي، تألقت «شواهين» لعبدالله صالح عبدالله الحرسوسي في الشوط السادس لـ«سن الفطامين»، بالصدارة في مسافة 1.5 كلم، بزمن 1:57:83 دقيقة.

وفي اليوم الثالث، شهدت منافسات «سن الحقايق»، لمسافة 3 كلم، مشاركة 15 متسابقة، ونجحت «الفاتن» لمنصور ناصر حمد اللحيفي في انتزاع الزمن الأفضل بـ4:27:08 دقيقة، في الشوط السابع، وسط صراع مثير ورائع.

وفي اليوم الرابع، وضمن منافسات «سن الحقايق» أيضاً، فرض «شاهين» لعلي سلطان محمد الهاشمي نفسه بقوة في الزمن الأفضل وصدارة الشوط الثاني بـ4:21:30 دقيقة، وسط مشاركة 15 متسابقاً أيضاً لمسافة 3 كلم.

وفي اليوم الخامس، شهدت منافسات «سن اللقايا»، لمسافة 3 كلم، تألق «مطفي» لحميد محمد سعيد الدرعي، في الشوط السابع بزمن 4:26:82 دقيقة، وفي اليوم السادس، كان «مغادر» لعبدالله سيف مبارك الخييلي على موعد مع الزمن الأفضل في الشوط الثاني لسباق «سن اللقايا» لمسافة 3 كلم أيضاً بزمن 4:23:05 دقيقة، وفي السابع جاء التألق لـ«الذيبة» لمالكها علي سالم بن سندية المنصوري في منافسات «سن الثنايا»، لمسافة 4 كلم، بزمن 6:08:66 دقيقة، في الشوط الأول من السباق، وفي اليوم الختامي لـ«الحول الزمول»، ارتدت «الوارية» لمحمد حمد عميرة الشامسي، ثوب الإجادة الكبيرة بزمن 6:18:43 دقيقة.